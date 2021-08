Al igual que en Jujuy, no descartan que Salta establezca como obligatoria la vacuna

Por estas horas, junto a la preocupación por la variante Delta en Salta, se suma otra que respecta a aquellas personas que, pese a tener la posibilidad de vacunarse y adquirir defensas contra el coronavirus, no se aplican las vacunas disponibles en la provincia.

Esta situación está alarmando a las autoridades sanitarias las cuales no descartan realizar todas las acciones necesarias para acercar las vacunas a quienes faltan aplicárselas. Así lo señaló por FM Aries el ministro de Salud de la provincia, Juan José Esteban.

En primer lugar recalcó la dificultad del escenario epidemiológico que aún transita Salta: “Llevamos dos meses con una meseta alta (de contagios) y picos que llegaron casi a los 800 casos diarios”, enfatizó el ministros quien, pese a la merma en algunas números de ocupación de camas, dijo que no debemos de confiarnos.

En este punto recalcó que “tenemos 300 mil dosis guardadas, este fin de semana habiendo trabajado sábado y domingo colocamos 8500 dosis, un número muy bajo”. A esto agregó que “hay un grupo etario de 30 a 50 años que tiene una reticencia total a la vacunación”.

Esteban dijo que ante tal problemática se está pensando en avanzar en el carnet de vacunación como una especie de pase para las actividades. “Yo lo planteé al COE, estamos dialogando con las Cámaras, con el COCs para ver cómo implementamos esto, que el carnet permita ir un negocio, un restaurante y que nos ayude a tomar conciencia, hoy la gente no la toma”, subrayó.

El Ministro dijo que, en caso que la gente siga sin querer aplicarse las vacunas “vamos a tener que hacer una intensificación, debemos salir a buscar a la gente para vacunarla, hay gente que yo he visto, dice que porque tiene una fiesta no se vacuna, así puede tomar, que porque no tiene ganas no se vacuna, o si tienen el vacunador al lado ahí sí lo hacen”, aseveró.

Esteban aseveró incluso que, si tienen que llegar como en Jujuy a establecer la obligatoriedad para trabajar con la vacuna “vamos a tener que llegar a eso”, pensando en que la inoculación pueda permitir avanzar hacia una nueva normalidad.