Se va de Boca en llamas: "No tengo problemas en manejar un Uber"

La novela entre Sebastián Villa y Boca Juniors suma un nuevo capítulo. La arbitraria decisión que tomó el colombiano, buscando presionar para ser vendido, molestó mucho a los integrantes del Consejo de Fútbol quienes se mantienen en una clara postura: si el Brujas aumenta la oferta, lo dejarán ir.

Esta firme determinación provocó un enojo mayor en Villa quien, según informa Martín Costa, lanzó una polémica frase que cayó como una bomba en Juan Román Riquelme y compañía. El cronista, palabra autorizada y que conoce los pasillos de La Bombonera, reveló los dichos del cafetero.

"La postura del jugador es contundente y se lo hizo saber a la dirigencia. 'Si tengo que manejar un UBER, lo voy a hacer, pero me voy', les hizo llegar... Villa se quiere ir y no da marcha atrás", manifestó en la señal TNT Sports, y agregó que allegados al delantero le confiaron "que tiene 'la cabeza quemada' por situaciones personales, que no quiere saber más nada con seguir acá".

Así las cosas, ya son tres los días que el colombiano no cumple con su trabajo: los problemas arrancaron el viernes, siguieron el sábado, mismo día que tampoco se subió al avión para viajar a Córdoba con el resto de sus compañeros, el domingo vio el partido por televisión y este lunes parece que la bronca seguirá creciendo.