Catarata de denuncias contra "Viviendas Edén", estafaron a muchos

Se trata de un rubro muy bastardeado por empresas truchas que juegan con la ilusión de la gente, de llegar de manera más económica, a tener su propia casa. Estos sistemas alternativos de construcción ofrecen precios más bajos, y facilidades de pago, pero muchas veces no se cumple lo estipulado.



En este caso actuaban bajo el nombre ficticio de empresa “Viviendas Edén”, y era una banda que estafó en forma reiterada a ciudadanos de la capital y alrededores. Se trata en su mayoría de miembros de una misma familia, de los cuales ya hay dos detenidos.

Es por eso que ayer se concretaron allanamientos y las detenciones de un hombre, de 31 años y una mujer, de 25, ambos con domicilio en la zona sur de la capital. Además, concretaron en distintos puntos de la ciudad allanamientos donde secuestraron teléfonos celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento, contratos de viviendas de la firma EDEN, dinero en efectivo y otros documentos de importancia para la investigación.







Según se pudo conocer, al menos son ocho las familias estafadas por está empresa, y los detenidos serían Franco Ramiro López, quien sería el dueño de la firma, y su cómplice sería su mujer, de nombre Jesica Gisel Gómez, quienes cobraban, hacían firmar un contrato, pero no cumplían luego lo pactado.

Las denuncias y reclamos de salteños estafados

Emi Gonzalez Vittar: Actúan con impunidad garantizada. Hay decenas de Pseudo constructoras que estafan, engañan y roban. Mónica Gladys Tolaba Lopez Cross por ejemplo Primero actuaba bajo nombre de La Colonial Viviendas, después de denunciada cambio a Eco Casas Viviendas y siguió estafando. A mí me robo un pagaré cancelado, no me devolvió plata para terminar y arreglar todo, me construyó bajo cartas documentos con abogado de por medio y no finalizó. Tiene un montón de denuncias, actúa con sus hijos y la justicia mira.



Ángeles Herrera: El cif no desbarató nada, fueron los vecinos estafados en su buena fe los que denunciaron y escracharon para que la justicia haga algo, encima, al principio los protegía la policía por orden vaya a saber de quien, porque los bandidos estos "se sentían amenazados"!



Rita Emilia Rodriguez: A mi hijo, le hicieron lo mismo...no hay justicia y siguen robando

Ricardo Tejeiro: Como juega c la gente k necesita de una vivienda van preso 2 años y vuelven total la plata no te devuelven est son c ya me paso a mi hace mucho tiempo.

Elida Jorge Jorge: Muy bien echo y gracias al Cif nosotras aca en BS AS también fuimos estafados de la misma forma y no agarraron a ningún H D P que nos Estado somos 50 familias destacadas y los abogados te cobran para resolverse el problema .y nunca más aparecen

Ariel Angel Villena: Está mañana ví carteles en ruta la isla pegados de casas prefabricadas con anticipo de 5 mil y 60 cuotas sin interés ahí q caer en esa trampa.. tengan cuidado como carpintero no los recomiendo

Carina Tamburello: A mi me estafaron y anda por la calle como si nada

Rocio Lupercio; Hay varias empresas que tienen denuncias....cambian de nombre y siguen estafando....la justicia no hace nada. Viviendas Guemes cuando le hice la denuncia ya tenía 7 más en distintos juzgados....y?????nunca vi los dueños presos ni devolviendo el dinero.