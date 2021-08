Ediles de Santa Victoria Este denunciaron que el municipio está acéfalo

Hay malestar en el municipio de Santa Victoria Este, más precisamente contra su intendente Rogelio Nerón a quien en el año pasado un juicio político lo destituyó y ahora esperan la resolución de la Justicia ante un amparo del propio Nerón, mientras que afirman que siguen los inconvenientes, faltan obras y al jefe comunal pocas veces se lo ve.

Dante Andrada es el presidente del Concejo Deliberante de ese municipio quien habló con InformateSalta donde contó que el malestar “no es solo del Concejo sino de la población, está bastante molesta”. Para ser más claro rememoró que “estos problemas vienen desde que asumió, a los 6 meses comenzó el malestar, viendo el total desinterés por la zona, de ahí parte todo”.

Es aquí cuando recordó que en diciembre del año pasado “el Concejo tomó cartas en el asunto, hubo un juicio político donde se lo destituye al intendente; él presentó un recurso de amparo ante la Corte de Justicia, le conceden el amparo para que siga gobernando hasta que la Corte se expida” sobre la destitución. No obstante “creo que estamos en instancias para que la Corte tome su decisión a favor o en contra del juicio, en esa expectativa está la población”, aseveró Andrada.

“Sea cual sea el resultado, queremos que haya una resolución”

Mientras tanto el edil aseguró que la gestión de Nerón vendría con falencias, como ser la falta de pagos que ya adeudan “hasta 3 o 4 meses”; a esto sumó de planes que no se estarían concretando, tickets que “antes eran de $300, ahora son de $700 y la gente no los tiene, programas como Pan Casero y otros que están quitando”.

También dijo que a Nerón “no se lo ve, es rara la vez que lo vas a encontrar en el municipio, lo deja acéfalo, se ausenta por varios días al igual que el secretario de Gobierno quien debería quedar a cargo, a los 5 días debería asumir yo pero no me quiero involucrar porque esperamos la resolución” de la Justicia, explicó.

Con todo esto, el concejal aseguró que habría decepción, desilusión y pesar entre la población por esta mala gestión que Nerón estaría llevando a cabo. “Particularmente siento impotencia, no se puede dar solución a los pobladores porque todo viene canalizado por él; dijo que no recibe ayuda de la provincia y sabemos que no es así, sabemos que recibió en seis más de $60 millones, ¿con eso no puede pagar sueldos?”, criticó.

Por último y consultado si desde Santa Victoria Este consideraron una intervención como ocurrió con Aguaray, Andrada no descartó la posibilidad si llega a darse. “Si es necesario podría intervenirse pero se le dio una posibilidad y expectativa al primer intendente originario que la falta de su interés nos llevó a esto, si se da la intervención o destitución, sería una solución a algo que no está bien”, concluyó.

“Se ve un desinterés hacia sus hermanos, hacia sus comunidades”