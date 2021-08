Caso Gine: “Veremos la posibilidad o no de apelar, hay que analizar los fundamentos”

Luego que la Sala III del Tribunal de Juicio decidiera sancionar con 19 años de prisión efectiva a Agustín Morales, por el homicidio de su abuela, María Leonor Gine, la querella, representada por el abogado Marcos Gorriti, en diálogo con InformateSalta, aseguró que esperarán a conocer los fundamentos para analizar los pasos a seguir.

El letrado explicó que si bien el pedido de la familia de la victima era que Morales sea condenado a prisión perpetua, "hay que entender que se trata de una cuestión trágica para ellos”, por lo que analizarán los fundamentos para determinar si el fallo fue razonable o no. “Conversaremos y tomaremos una decisión", dijo.

“Lo charlaremos con la familia y veremos la posibilidad o no de recurrir, hay que analizar los fundamentos”

Sobre Morales, dijo que se comprobó su responsabilidad en la brutal muerte de su abuela el año pasado. “Por lo menos hay esa sensación de que hubo condena, después la merituación de si correspondía más o menos años tendremos que verlo en función de los fundamentos”, dijo.

El letrado explicó que Morales fue condenado por homicidio por el vínculo, lo que significa que los otros agravantes no procedieron. "Habrá que determinar si las circunstancias extraordinarias corresponden o no al caso", dijo.

En el caso de Federico Dezel, indicó que es particular porque fue absuelto del delito de encubrimiento por la dudas. “Hay factores incriminantes y factores que no y justamente por la duda se resuelve a favor del imputado, pero habrá que ver si esos factores que se analizó por parte del Tribunal dan lugar a esa duda o no".

Por último, explicó que en el caso de la señora Aguirre la absolución es lisa y llana, lo que significa que el Tribunal ha entendido que no hay ningún elemento en su contra. “También lo analizaremos con detenimiento”, finalizó.