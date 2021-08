Por orden de la fiscalía, el PAMI entregó documentación sobre el personal

Fuentes oficiales del organismo se comunicaron con InfromateSalta para desmentir que hoy se haya llevado a cabo un allanamiento en la UGL (Unidades de Gestión Local) de PAMI en Salta.

Según explicó, por orden del fiscal se acercaron a las oficinas de la UGL (Unidades de Gestión Local) con tres oficios solicitando documentación relativa a recursos humanos, nóminas de personal y procedimientos administrativos. "Se brindó toda la información que solicitaron”, aseguraron desde el organismo.

No se trataría de un allanamiento “porque no se da en el marco de ninguna causa, esto es una medida habitual que los fiscales cumplen por oficio para redactar un dictamen preliminar que luego se eleva al juez para determinar si hay o no un posible delito”.

De acuerdo a lo explicaron desde PAMI, la investigación puede no terminar en la apertura de una causa. “En principio el fiscal presume que puede haber un delito, es un procedimiento en donde el fiscal hace una averiguación”, dijo.