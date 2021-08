Gastronómicos esperan que la extensión horaria sea definitiva

Luego que el gobierno habilitara a restaurantes y bares a abrir hasta las 2 horas, Fernando Zerega, miembro de Gastronómicos Unidos y Organizados de Salta, explicó que el permiso vence hoy y desde el sector esperan que el COE resuelva la flexibilización horaria de manera permanente.

El primer fin de semana con la ampliación horaria para vacunados fue positiva y dio un alivio para los propietarios de los locales. “La situación en salta ya pasó a ser vergonzosa, con Formosa y Santiago del Espero eran las únicas provincias que mantenían la restricción horaria, en el resto del país abren hasta las 2, 3 y hasta las 4 en algunos lugares”, dijo en radio CNN Salta Fernando Zerega.

Respecto al control de las personas que ingresaban, el empresario dijo que fue complejo controlarlo, “algunos tenían la aplicación “Mi Argentina”, otros la foto del carnet. En un momento teníamos colas de 60 personas en las puertas de los locales. Funcionó, le dio alivio a los locales y esto nos permite tener un poco de aire. El clima estaba fantástico. Es un paso más, falta dar varios”.

De acuerdo a lo que analizó Zerega, si en los locales ingresan solo personas vacunadas no tiene sentido que haya restricciones horarias. “Desde hace 17 meses, la gente sale del bar cuando se termina y vemos como a dos cuadras del bar hay una fiesta clandestina en un hotel. El control fue complicado, sobre todo el primer día de implementación, significa tener un empleado más en la puerta controlando en la entrada, los mozos también adentro dejan de cumplir su función para controlar las mesas”.

Si bien la posibilidad de abrir hasta más tarde significó un alivio para los empresarios, Zerega fue trágico al remarcar que el sector está fundido, y agregó que desaparecieron el 40% de los gastronómicos en Salta. “Las curvas siguen en descenso franco, deberíamos tener más flexibilizaciones. Espero que no sea solo una medida electoral. La medida es hasta hoy, no sabemos las semanas que vienen. Hoy no sé si tenemos que comprar mercadería para la semana que viene”, sostuvo.