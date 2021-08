Tras los escándalos, removerían a la encargada del hogar de ancianos de Orán

Gran conmoción causó un audio que se viralizó a fines de julio causando conmoción por el maltrato que habrían atravesado los abuelos que residen en el hogar de ancianos San Vicente de Paul, ubicado en la ciudad de Orán, sitio donde los tendrían en malas condiciones, descuidados, mal alimentados, entre otros problemas.

En dicho audio un abuelo que se presentaba como Ignacio, no vidente, con problemas de salud, denunciaba que a los residentes “no nos dan de comer bien, nos atienden mal, nos dicen que no hay presupuesto, nos amenazan que nos van a echar, tratan mal a las enfermeras, al personal de limpieza, esa señora está mal”, en relación con quien sería la encargada de la residencia, entre múltiples falencias.

Posteriormente se sumó otra situación de alerta respecto a este hogar, cuando la fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán inició una investigación por una denuncia de abuso sexual a una interna, procediéndose a la detención de otro abuelo residente del hogar.

Ahora y según lo que reportó Canal 9 Multivisión, en los próximos días se esperan novedades en torno al manejo de este hogar de retiro, con la posible remoción de la actual encargada del mismo, Claudia Morano.

Si bien aún se espera una confirmación oficial, tras la eventual separación de Moyano en el hogar se baraja que su reemplazante sea una persona afín al municipio de Orán. No obstante por ahora se rumorea esta posibilidad mientras se aguarda que la actual encargada cese en sus funciones como directora del hogar.

Así mismo, desde el medio Radio 10 Orán se dijo que se estaría previendo una inversión de $3 millones para la restauración el sitio de retiro. Cabe recordar que, en el audio de la denuncia del abuelo, se hablaba de la faltante de puertas, baños en malas condiciones y demás.