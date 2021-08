Calculan que están de paro más de 16 mil docentes salteños

Un frente conformado por SiTEPSa y autoconvocados continúa con la medida de fuerza por tiempo indeterminado desde que se reanudaron las clases tras el receso invernal. Ayer se realizó una multitudinaria marcha por calles céntricas y luego se inició un acampe en la plaza 9 de julio. De acuerdo al revelamiento serían más de 16 mil los docentes adheridos a la medida.

InformateSalta dialogó con Victoria Cervera, referente del gremio, quien señaló que la movilización estuvo conformada por una columna de aproximadamente 10 cuadras. “Insisten en garantizar la institucionalidad de entidades sindicales que no abren las consultas a sus bases. Han hecho acuerdos que tiene con la intergremial, han hecho arreglos que la docencia no considera suficiente”, dijo.

Respecto al principal reclamo, Cervera explicó que en el último acuerdo salarial hay una cláusula de revisión, “esto significa que tenemos que sentarnos nuevamente a revisar cómo ha sido el impacto inflacionario en el salario docente que ha tenido una perdida superior al 20% en el primer semestre y ver una proyección inflacionaria hasta diciembre. "La revisión tenía que ser en julio, por eso es la urgencia de poder sentarse”, sostuvo.

Por otro lado Cervera manifestó que para garantizar la presencialidad cuidada, el Gobierno tiene que ocuparse de “infraestructuras urgentes en algunas instituciones que no tienen agua, no tienen luz y la conectividad es algo que no existe. "Hacen falta comedores escolares y copa de leche para todos los niveles porque la pobreza está impactando de manera dramática”, finalizó.