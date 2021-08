Advierten desde la UIA Salta que los que no quieren vacunarse y siguen aislados no recibirían el sueldo

InformateSalta dialogó con la actual presidenta de la Unión Industrial de Salta, Paula Bibini, sobre la polémica generada a partir de que la cúpula directiva del organismo propusiera la posibilidad de no pagar los sueldos a los trabajadores industriales que decidan no vacunarse y no regresar a sus lugares de trabajo.

La Unión Industrial Argentina (UIA) propuso dejar de pagar el sueldo o la asignación remunerativa que estén recibiendo a aquellos trabajadores que no vayan a trabajar porque no quieren vacunarse. En principio sólo se trataría de una recomendación, y cada empleador debe tomar la decisión final de qué hará con estos trabajadores.

“Ayer estuvimos una reunión en la junta directiva de la UIA donde se planteó la situación de los trabajadores que deciden no colocarse la vacuna o no inmunizarse. Hoy lo que se está planteando es que se está poniendo en riesgo el lugar de trabajo. Hay una normativa del ministerio de Trabajo de la Nación a través de la cual se podría habilitar el no pago del salario a aquellos trabajadores que teniendo la posibilidad de poder vacunarse no lo hacen, de esa manera dificulta que puedan seguir cumpliendo con sus tareas presenciales”, explicó Bibini.

De acuerdo a lo que manifestó la empresaria, se está evaluando el marco normativo para que el empleador pueda tener esta posibilidad de no pagarle el sueldo hasta tanto no se vacune. “Todavía es bajo el nivel de trabajadores industriales vacunados, debe llegar apenas al 30% en Salta, muchos tienen dudas y otros están en trámites de vacunados".

En la actividad industrial en Salta todavía hay empleados que todavía no han vuelto a trabajar por ser factores de riesgo. Con ésta propuesta se recomendaría a los empleadores “que apliquen la resolución del ministerio de trabajo de la Nación en el cual se habilita a los empleadores el no pago del salario para trabajadores que deciden no vacunarse y eso impide que concurrir a su lugar de trabajo”.