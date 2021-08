“El plan social no puede ser un plan de vida, sino una ayuda para salir adelante”

Las elecciones de este año se dividen en tres: las provinciales de este domingo 15 de agosto; las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) nacionales del 12 de septiembre y las elecciones generales del 14 de noviembre.

En InformateSalta TV, programa conducido por Noelia Pandolfi y Federico Storniolo, la precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio +, Inés Liendo, habló sobre el trabajo que viene desarrollando dentro del PRO y opinó sobre los planes sociales.

“Yo arranque hace 11 años en el PRO, creo que es una alternativa sana, democrática y que los errores nos fortalecen. Arranque en la juventud por una cuestión de querer mejorar el país, de querer aportar, un poco cansada de algunas caras que se venían repitiendo, de una mala gestión, de mucha corrupción, de violación de derechos. Nos merecemos una nueva política, una alternativa mejor a la que estamos acostumbrados y nos merecemos una provincia mejor y el PRO está dando esta alternativa”, dijo.

Consultada sobre su opinión de los planes sociales, no se mostró en contra de los mismos aunque aclaró que no pueden perpetuarse en el tiempo. “Es una política que tiene que servir para ayudar a salir adelante no un plan de vida. El plan social no puede ser un plan de vida, es solamente una ayuda, para que vos puedas progresar y salir adelante”, expresó.

En este sentido, consideró que para que existan puestos de trabajo, el Estado tiene que dejar de castigar con tantos impuestos a los que apuestan, emprenden e invierten en el país. “Este gobierno los aplasta. Dejemos de asfixiar a la persona que da empleo y tratemos de incentivar el empleo, sobre todo en la provincia de Salta”, manifestó.