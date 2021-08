Gremios contra la UIA: “No le pueden quitar el sueldo al trabajador que no se vacune”

La comisión directiva de la CGT emitirá ésta tarde un comunicado para responder a la Unión Industrial Argentina, el organismo propuso la posibilidad de no pagar los sueldos a los trabajadores industriales que decidan no vacunarse y no regresar a sus lugares de trabajo por ser de riesgo.

InformateSalta dialogó con el representante de la CGT Regional Salta, Carlos Rodas, quien confirmó que hoy a las 16 horas habrá una reunión para dar a conocer su postura respecto a la recomendación de la UIA.

“Vamos a pedir que no avance el proyecto de no pagar el sueldo a los que no se quieran vacunar. No solo va en contra de la ley de contrato de trabajo, va en contra de la Constitución Nacional, el sueldo tienen carácter alimentario”, dijo.

La Unión Industrial Argentina (UIA) propuso dejar de pagar el sueldo o la asignación remunerativa que estén recibiendo a aquellos trabajadores que no vayan a trabajar porque no quieren vacunarse. En principio sólo se trataría de una recomendación, y cada empleador debe tomar la decisión final de qué hará con estos trabajadores.

“Está claro el decreto del gobierno Nacional en cuanto a que todo el personal que está en riesgo puede permanecer aislado y las empresas deben pagar el salario. Como experiencia personal, yo soy persona de riesgo, recibí las dos vacunas, después me contagié y realmente me atenuó considerablemente los síntomas, es muy positiva la vacuna. No comparto la irresponsabilidad de los sectores que representan a trabajadores que creen un clima de miedo en contra de la vacuna”, señaló.