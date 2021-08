Confirmada la procesión, ¿cómo siguen las actividades en honor al Señor y Virgen del Milagro?

Los corazones creyentes de Salta comienzan a prepararse para, en menos de un mes, volver a vivir la fiesta de fe más importante de la provincia cuando tengan lugar las honras al Señor y de la Virgen del Milagro, con la concreción confirmada de la procesión con las sagradas imágenes por las calles de la Capital.

Cabe recordar que fue este jueves cuando, en diálogo con InformateSalta el ministro de Gobierno Ricardo Villada confirmó que el 15 de septiembre se reanudará la histórica procesión que no se hizo el año pasado. “Las imágenes saldrán a la calle, va a haber procesión pero no va a haber peregrinos, las autoridades no estaremos acompañando”, indicó algunos detalles.

Mientras tanto en un comunicado difundido por el Arzobispado de Salta, monseñor Mario Cargnello agradeció al gobernador Gustavo Sáenz por autorizar que se concrete la fiesta de fe, pero también apelando a vivir la fiesta del Milagro en toda la provincia resguardando los cuidados necesarios y “cuidándonos para cuidar a los hermanos”, según expresó.

Con la procesión confirmada, ¿qué sigue dentro del cronograma de cultos a los patronos tutelares de la provincia? Por estos días se está llevando a cabo la visita de las instituciones educativas, publicadas y privadas, reparticiones del Gobierno de la Provincia y la Ciudad, que se extenderán hasta el 5 de septiembre.

Al día siguiente iniciará el rezo de la novena en honor al Señor y la Virgen, con los siguientes horarios establecidos por la Catedral hasta el 12:

6.15 y 22.00: Apertura y cierre de la Catedral.

Apertura y cierre de la Catedral. 6.30 y 15.00: Rezo de la novena con transmisión por las redes sociales.

Rezo de la novena con transmisión por las redes sociales. 12.30, 16.00, 17.30, 19.00 y 20.30: Celebración eucarística con novena.

Celebración eucarística con novena. 7.00, 8.30, 10.00 y 11.30: Celebración eucarística sin novena.

En cuanto al 13 y 14 de septiembre, días que forman parte del Triduo, las celebraciones eucarísticas estacionales serán a las 10.00 horas en ambas jornadas. Si bien el 13 no está dentro del cronograma la procesión de penitencia con la Cruz Primitiva, el 14 habrá un concierto de campanas a las 21.45.

Con respecto al 15 de septiembre, la misa estacional será también a las 10.00, quedando al pendiente saber a qué hora iniciará la procesión que reanudará la histórica tradición del pueblo salteño con sus Santos Patronos -junto a la renovación del Pacto de Fidelidad- que, por primera vez en más de 3 siglos, el año pasado se suspendió.