PASO: Felipe Biella promete defender a los salteños “esté quién esté en la Rosada”

Tras los buenos resultados obtenidos por el partido Salta Independiente en las provinciales del pasado 15 de agosto, Felipe Biella, uno de los referentes del espacio y precandidato a diputado nacional por el frente SI-PRS, en Sin Vueltas, programa de InformateSalta, adelantó que la expectativa está puesta en repetir la performance en las nacionales.

En la oportunidad, aclaró que el trabajo en el Congreso no le es desconocido puesto que acompañó la gestión de su hermano Bernardo en 2011. “Hemos presentado 600 proyectos, 290 como firmantes, los cuales muchos se pudieron concretar siendo un monobloque”, expresó.

Sin pelos en la lengua, dijo que a excepción de Salta Independiente, el resto de los candidatos fueron puestos a dedo desde Buenos Aires. “Es una cosa que nosotros no compartimos, en el mismo frente de Juntos por el Cambio están todos peleados y no dejaron participar a partidos miembros, eso te muestra que en realidad no es que les interesa los salteños, les interesa llegar a para acompañar un proyecto determinado”.

En ese contexto, dijo que “los salteños deben darse cuenta que no importa quien está en la Casa Rosada, los salteños no le importamos”, y para reafirmar su pensamiento dijo que "sino sería imposible que hoy estemos encabezando los niveles de provincia". “Salta siempre ha sido, fue y será perjudicada por los que estén en la Casa Rosada, porque no le importamos”.

Para diferenciarse, dijo que a la alianza SI-PRS les interesan los salteños y van a luchar por solucionar sus problemas. “No vamos a entrar en esa cuestión de que porque tenés un lineamiento, los proyectos que sean buenos para Salta lo vamos a acompañar esté quien esté en la Rosada y los que sean malos como por ejemplo estos proyectos que se han presentado para nacionalizar el litio nos vamos a oponer”.

“A nosotros no nos eligen de un lado ni del otro ni de Buenos Aires, nos eligen los salteños y nuestro compromiso es con ellos”

De cara a las PASO de próximo 12 de septiembre, dijo que trabajarán con todos los estamentos municipal, provincial y nacional para llevar soluciones al pueblo. “Hemos visto la cantidad de problemas que tienen y en la Casa Rosada los salteños no importamos, de eso se trata esta elección para nosotros”.

“Me parece que tienen que volver los valores al Congreso y sobre todo la defensa de nuestro territorio, de nuestra provincia"

Sobre el gobierno nacional, criticó el manejo de la pandemia con respecto principalmente a la compra de vacunas. “Tendríamos que haber comprado todas y cada una de las vacunas para que los argentinos estén vacunados, y uno de los proyectos que nosotros vamos a presentar tiene que ver con eso”.

“No importa de donde vienen las vacunas, si son todas vacunas certificadas, no tengamos ideología”

También dijo que fue muy mala la gestión en la asistencia de la economía. “A los profesionales le daban un crédito en la tarjeta al 50% de tasa, era un salvavidas de plomo y al poco tiempo suspendieron el IFE y demás que también habían ayudado a que no sobrepasemos el 60% de la pobreza”.

“Desgraciadamente vamos a tener que llevar sobre nuestras espaldas esa cifra terrible que superó las 100 mil muertes”

Por último, señaló que en caso de llegar al Congreso van a llevar de cada sector y cada área de la provincia un representante para que sea el canal receptor de inquietudes. “Ya lo hemos hecho ya esto con Bernardo (Biella), teníamos una oficina abierta y recibíamos proyectos ahora lo vamos a hacer por regiones”.

“Los proyectos le tienen que servir a la ciudadanía, no la Casa Rosada”