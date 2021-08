Pantallas digitales ¿un aliado o un peligro para los niños?

La pandemia adelantó y potenció el uso de las pantallas en los niños. Las clases virtuales no hicieron más que obligar a los adultos reacios a exponer a sus hijos al mundo digital a insertarlos en un espacio potencialmente peligroso para los menores.

¿Cómo minimizar el riesgo a los posibles efectos negativos que puedan causar las pantallas y la interacción con el universo digital? La licenciada en psicología infantil, Fernanda Domínguez dialogó con radio CNN Salta y brindó algunas recomendaciones para que los adultos sean protagonistas en el proceso de educación digital de sus hijos.

Hay dos extremos, los que quieren prohibirles las pantallas porque hacen mal o los que la aceptan y piensan que no pasa nada. Hay que buscar un equilibrio, el mundo digital está, las pantallas existen y hay que reflexionar sobre esto.

“El mundo digital avanza de manera increíble, por un lado no queremos exponer a los chicos a las pantallas pero hoy tienen clases por zoom o actividades con alguna pantalla".

Cuando reflexionamos con los padres les decimos que ellos también tienen que dejar el celular para jugar con los hijos y pareciera que son ellos, los adultos, los que no lo pueden hacer. No hay que prohibir sino ir acompañando de manera gradual”, dijo la licenciada.

Domínguez hizo hincapié en la necesidad de supervisar todos los procesos: “Acompañar el uso de las pantallas y el mundo digital. Incluso cuando les sacamos fotos a los niños preguntarles antes si les podemos tomar las fotos y subir a nuestras redes. Cuando ellos digan que no hay que hacerles caso”.

De acuerdo a lo que manifestó la psicóloga, hasta los 2 años se recomienda que no haya uso de pantallas en lo posible o tratar de minimizar al máximo. "De 6 a 8 el uso debe estar muy acompañado por el adulto. Las pantallas interrumpen el sueño, el juego, y las actividades físicas”.

Es importante que las pantallas no interrumpan actividades esenciales. “Hablar con toda la familia para que tomen el celular como un juguete. A veces regalan celulares como un juguete y no lo son, es una herramienta que puede ser muy peligrosa si uno no acompaña”.

Uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta en la interacción digital, sobre todo de los adolescentes, es el control de las emociones que generan las redes, los juegos, el manejo de la ansiedad.

“Hay que poder establecer un contrato de dialogo y buscar estrategias para cuidar la explosión en las redes y el tiempo que utilizan las pantallas. Los padres tienen que dar el ejemplo, los niños miran todo el tiempo lo que hacen los adultos. La permisividad excesiva en el mundo digital es tan peligrosa como exponerlos a la vida nocturna”, dijo.

Domínguez destacó que el acompañamiento debe estar desde el momento cero “para que el niño llegue a una adolescencia con una vida de actividades, juegos, que pueda desarrollar la inteligencia emocional. No se puede dar la charla del bullying o del ciberacoso recién a los 14, tiene que empezar desde antes el acompañamiento y dando el ejemplo”.