Mejora la situación sanitaria en Salta pero la cepa Delta mantiene su amenaza

Sigue infranqueable la lucha de los trabajadores de la salud contra la pandemia del coronavirus, la cual ahora amenaza con la llegada de la variante Delta para la cual Salta refuerza sus cuidados como espera proseguir vacunando a la población y generar las defensas necesarias.

Sobre este tema el doctor Francisco García, jefe de Vigilancia Epidemiológica, habló por CNN Salta -94.7 MHZ- donde en primer lugar actualizó la situación provincial con la Delta. “Tuvimos 3 episodios importantes en la temporada, un solo caso confirmado a principios de agosto, contactos estrechos estudiados y negativos, y ahora tuvimos otro grupo que vino de Miami con una persona que todavía está en estudio”, resumió.

Del mismo modo dijo que están realizando “una vigilancia intensificada” de los vuelos internacionales, de las personas que llegan en ellos y del tránsito poblacional entre Salta con provincias como Buenos Aires y Córdoba, donde hay varios casos contabilizados de la mutación.

“Si bien no hay una confirmación de circulación predominante, para nosotros ya es un alarma ver, observar que se presentan casos sin antecedentes de viaje y que pueden difuminarse por el país”, aseveró el doctor quien espetó que “todo el que viene del extranjero, es sospechoso Delta hasta que se demuestre lo contrario”.

Ya sobre la situación epidemiológica por la pandemia en la provincia, García dijo que los casos están mermando. “Es importante el descenso de casos que hemos tenido, cerramos la semana 33 el sábado con menos de 200 casos promedio por día, nos quedan 2 o 3 departamentos en alto riesgo, terapia bajó al 70%”, como así que el mapa de contagios “está prácticamente en amarillo estable y con números bajos”.

No obstante, esta mejora no debe significar un descuido, sino al contrario, más refuerzo en los cuidados e intensificar la vacunación. Sobre éste punto, García recalcó en la importancia de avanzar no en un futuro lejano con una tercera dosis, pensando en cuando se dé la circulación de la Delta.

“El primer pilar es reforzar para retrasar el ingreso de la variante a la provincia, cuando circule y seguro que va a circular –es inevitable-, por lo menos que tengamos una población con alta cobertura de segunda dosis, eso será un impacto positivo para disminuir las internaciones de terapia”, recalcó para concluir.