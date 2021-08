“El docente sufre, no puede más y eso es lo que nos trae hasta acá”

Las afueras del Centro Cívico Grand Bourg y la Plaza 9 de julio continúan albergando el multitudinario grupo de docentes que por cuarta semana consecutiva mantienen su reclamo. En simultáneo, se encuentran abiertas las negociaciones paritarias con el Gobierno, aunque con jornadas que por ahora fueron infructuosas.

En la mañana de hoy, cinco docentes amanecieron encadenadas en la Casa de Gobierno, el número de carpas fue en aumento y continúan llegando contingentes del interior para sumarse en el reclamo.

Entre los docentes, InformateSalta dialogó con la representante de la Escuela Técnica 3103 de Rosario de la Frontera, quien manifestó que el establecimiento permanece cerrado por la enorme adhesión al paro. “Nos preparamos para ser docentes, para mejorar la educación del futuro. Es una situación dolorosa estar así, es triste pero estamos con el espíritu fortalecido por el acompañamiento de los colegas de la provincia”, comentó la docente.

“Sentimos que estamos dando golpes al a nada misma, no hay respuesta, solo indiferencia y un gobierno sordo que no escucha a la docencia”

A sus declaraciones se le sumó, la de una de las referentes del contingente de Tartagal, quien en consonancia a su colega resaltó la gran adhesión al paro. “Desde Salvador Mazza, Pocitos, los docentes cortan ruta. Es mentira que somos 10 gatos locos. Fuimos recogiendo colegas en la ruta, otros llegan en vehículos, en colectivos. Al gobernador le decimos que toda la sociedad pide que destrabe el conflicto”, relató la docente.

“Nosotros no somos piqueteros, nos preparamos para estar en las aulas, luchamos porque hay una realidad que no nos beneficia. El docente sufre, no puede más y es lo que nos trajo hasta acá”

Para finalizar, la mujer dijo que el sector no se siente representado por la Intergremial docente y que piden a la sociedad salteña que los acompañen en el reclamo: “Una educación pobre no nos ayuda a progresar como sociedad. Señor gobernador, la docencia los está esperando”, concluye.





