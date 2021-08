Día clave de negociaciones: los gremios pidieron un 25% y esperan una contrapropuesta

Luego de una larga jornada de negociaciones, donde los representantes gremiales solicitaron un 25% del incremento y un bono de $20 mil a diciembre, se anunció que hoy, a partir de las 9 horas, continuarán las negociaciones.

Desde el Gobierno señalaron la importancia de llegar a un buen acuerdo con el sector, con salarios que esté por arriba de la inflación. La propuesta que se conoce es de un 12% de aumento que se suma al 36% que se acordó en la primera mitad del año.

La discusión salarial se da en el marco de la cuarta semana del paro de actividades convocada por la docencia autoconvocada y que ya tuvo su tercer día de acampe en las puertas de la Casa de Gobierno de Salta.

Los Autoconvocados, que no se sienten representados por los gremios, no fueron llamados por el gobierno y como no ven con buenos ojos el rumbo de la negociación, decidieron reforzar su presencia en el edifico gubernamental en el mismo horario citado por el gobierno.

El ministro de Educación, Matías Cánepa, aseguró que "la provincia hará su máximo esfuerzo para poder llegar a un buen acuerdo". Además recordó que el año pasado lograron "una de las mejores paritarias del país y eso es lo que queremos hacer ahora", aunque advirtió que existen límites fiscales en los arreglos, debido al impacto que se puede generar en el presupuesto.

Por su parte, el titular de la cartera de Economía, Roberto Dib Ashur, afirmó que para la negociación cuentan con la referencia de la paritaria nacional, que la semana pasada cerró con un 45,5% de incremento. Además, indicó que están analizando el tema de la carrera docente, respecto de las titularizaciones, los concursos, algunos códigos de la grilla que tienen impacto económico y la cobertura de cargos.