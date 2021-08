Paritarias: “Lo que el gobierno ofrece no supera la proyección del índice inflacionario”

Mientras continúan las negociaciones de las paritarias docentes, el acampe en las afueras del Centro Cívico Grand Bourg no merma. En la jornada de ayer los representantes gremiales solicitaron un 25% del incremento y un bono de $20 mil a diciembre, sin embargo aún se espera la contrapropuesta del gobierno.

Actualmente los docentes recibieron un 31% de aumento y en septiembre percibirán un 5% más, para llegar así al 36% acordado antes del inicio de clases. De acuerdo al Gobierno provincial, con este porcentaje Salta se mantiene por arriba de la inflación.

Desde el corazón del acampe Victoria Cervera, secretaria general de SiTEPSa, dialogó con InformateSalta y explicó que las propuestas que acercaron al gobierno contemplan las realidades de los docentes más afectados ya que no todos cuentan con las mismas condiciones.

“Estamos poniendo énfasis en las franjas de docencia que están más afectadas, aquellas que la inflación los dejo por debajo de la línea de pobreza”

Asimismo, Cervera aseguró que “lo que el gobierno ofrece hasta el momento no supera la proyección del índice inflacionario”. Según explicó la gremialista, la negociación paritaria no es la única que genera preocupación en el cuerpo docente. “Hay muchas cosas que tienen que ser consideradas para destrabar el conflicto, no es solo una cuestión salarial, en esta oportunidad tenemos que hacer un acta acuerdo que contemple todos los aspectos que reclama la docencia que son muchísimos”, dijo la representante de SiTEPSa.

Las titularizaciones y los inconvenientes en sus demoras, los cronogramas para concursos, son algunos de los aspectos que enumera también Cervera. “Necesitamos compromisos reales, con soluciones efectivas que se puedan cumplir. El petitorio es muy largo”, concluye.