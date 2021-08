“No me interesan las encuestas, uno va percibiendo el buen diálogo con la gente”

El 12 de septiembre los salteños debemos volver a las urnas para votar en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) nacionales, luego de las cuáles quedará definido los 3 nuevos diputados que representarán a la provincia en el Congreso Nacional.

En InformateSalta por Multivisión Federal, programa conducido por Sebastián Quinteros y Federico Storniolo, uno de los precandidatos a diputado nacional por el Frente Juntos por el Cambio +, Nicolás Avellaneda, habló sobre su lista, las propuestas que piensa llevar en caso de conseguir una banca y aseguró que no cree en las encuestas.

“Es una lista absolutamente salteña y federal, representamos el norte, el centro y el sur de la provincia con nuestros candidatos. Es una lista abarcativa, inclusiva y federal”, dijo en relación a Amelia Acosta y Osvaldo Montaldi, los candidatos que lo acompañan en la lista en segundo y tercer término respectivamente.

En relación a las propuestas, resaltó una en particular que tiene que ver con la creación de un bloque federal del Norte Grande, conformado por todos los legisladores del NOA y el NEA. “La idea es que todos los diputados nacionales de nuestro norte argentino, nos juntemos y podamos conformar este bloque para defender los derechos de la región”, expresó.

En este sentido, manifestó que cree que Juntos por el Cambio hará una buena elección en Salta. “No manejo ni me interesan las encuestas porque respecto a todos los encuestadores, muchas encuestas no terminan siendo lo que le comunican. Yo creo que uno va percibiendo en esto de ir visitando los municipios, hablando con la gente, uno va percibiendo ese buen diálogo, esa buena comunicación y estamos convencidos que nos va a ir bien y ojalá podamos meter los 3 diputados nacionales, pero mínimamente yo creo que nuestro espacio va a entrar un hombre y una mujer de la lista”, indicó.