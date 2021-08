“No vamos a ir al Congreso a levantar la mano por proyectos que compliquen la economía salteña”

El precandidato a diputado nacional por el frente SI + PRS, Felipe Biella, conversó con InformateSalta sobre los proyectos que buscará encarar en el Congreso en el caso de conseguir una banca. En su caso, su lista compite en soledad y deberá sólo superar el piso del 1,5% de los votos en las PASO del 12 de septiembre para seguir en competencia para las Generales del 14 de noviembre.

En primer lugar, destacó el buen recibimiento que están teniendo por parte de los salteños durante la campaña electoral. “A Salta, no importa quien esté en la Casa Rosada, la discriminaron siempre, porque no tenemos quien la defienda. Nosotros no vamos a ir a levantar la mano por proyectos nacionales que compliquen la economía salteña. La gente adhiere a este proyecto que tiene que ver con la defensa de Salta”, dijo.

En este sentido, señaló que su compromiso es llegar al Congreso a trabajar para Salta como una oposición constructiva, que acompañe los proyectos que estén bien y a su vez ponga sobre la mesa de debate muchísimas propuestas.

“El tema como la vivienda, que es una herramienta fundamental, no solo porque da techo, sino porque genera trabajo genuino y de manera inmediata. Las propuestas que vamos a llevar para motorizar esta fundamental herramienta que es la construcción, la madre de todas las industrias a partir de proyectos concretos para ser aplicados en los sistemas de construcción de viviendas públicos, privados y uno que está muy olvidado y es fundamental, el sistema social”, expresó.

Asimismo, fue categórico al referirse a los proyectos que pretenden “nacionalizar” el litio. “Nosotros no lo vamos a permitir, las regalías del litio tienen que generar las escuelas que queremos con doble jornada, para que tengan la misma oportunidad los chicos que van a las escuelas públicas que los que van a las privadas y que van a la escuela pública en Capital Federal”, manifestó.

En relación a la educación, aseguró que como profesor universitario hace 30 años, ve como el sistema actual, en todos los niveles, no genera las oportunidades que los estudiantes necesitan. “En ese sentido, nosotros proponemos que se genere a partir de la educación pública carreras a distancia pero con inserción laboral inmediata”, recalcó.

Sobre las propuestas del espacio vinculadas a la recuperación de la economía, fuertemente golpeada por la pandemia del COVID-19, subrayó que intentarán impulsar que todo aquel que emprenda, durante el primer año, tenga exención impositiva total.

“El Estado no le genera nada y aquel que contrate una persona que pueda hacerlo a personas que tienen planes. Hoy los planes no le alcanza para nada a la gente pero si se permite que lo contraten y ese plan puede imputarse a cuenta del salario o que vaya a cubrir las cargas sociales, esa persona se incorpora al sistema, y eso es fundamental porque el plan es pan para hoy hambre para mañana”, indicó.

Además, se refirió al tema drogas, desde el lado del narcotraficante pero también del lado del adicto. “Con esta situación de pandemia, las fronteras han sido un colador. Hay que volver a controlar, es necesario que se vuelva a la tecnología de control y también es fundamental trabajar en relación a la seguridad con el tema de las adicciones”.

Para Salta Independiente, muchos de los delitos urbanos tienen relación directa con jóvenes que cayeron en las drogas. “Los adictos no son delincuentes, son enfermos y ellos delinquen para poder consumir droga, entonces es necesario partidas presupuestarias para lograr centros de recuperación de adictos para que se los desintoxiquen, se los capaciten y puedan volver a la sociedad. Porque sino esa franja del delito que es muy importante no va a disminuir de ninguna manera, es la única solución”, concluyó.