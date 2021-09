La UNSA volvería de forma gradual a la presencialidad, con protocolos y aforos

Fue hace unos días cuando el Consejo Federal de Educación aprobó la propuesta para volver a tener una asistencia total en los establecimientos educativos, acción que se estipulaba para concretarse desde este 1° de septiembre.

No obstante, en Salta se aguardará unos días para el retorno total a la presencialidad. Como supo señalar a InformateSalta la directora general de Educación Privada de Salta, Adriana Prieto, primero se iban a analizar las situaciones puntuales y del acta emitida de Nación para poner todo en condiciones y, posiblemente la próxima semana, vuelvan todos los chicos a clases.

En ese contexto la Universidad Nacional de Salta también está preparándose para que sus alumnos regresen presencialmente aunque en un principio sería de forma gradual, no total, con protocolos por facultad, entre otros detalles.

Al respecto y en diálogo con El Tribuno el rector de la UNSA, Víctor Claros, manifestó que “los decanos establecieron que empecemos con la presencialidad en la toma de exámenes parciales y finales dentro de cada una de las facultades, todavía no en los espacios comunes y sería con los cursos superiores que son menos", aclarando que las fechas serán definidas por las autoridades de cada facultad pero sin nada generalizado.

¿Qué se está definiendo? Primeramente un aforo del 36%, en base a una estimación y de acuerdo a recomendaciones del COE. A esto la presencialidad será “de forma "gradual" y manteniendo la virtualidad, en línea con la resolución 91 que estableció este año la vuelta de los empleados públicos a nivel nacional a sus lugares de trabajo, como recalca el medio citado.

"Si fuera presencial en un determinado momento en las aulas comunes hay capacidad para 5.623 alumnos, nosotros estimamos un aforo del 36%, lo quiere decir 2.024 personas en determinado momento".

“Esta resolución la tomamos como como algo indicativo dice claramente que se puede seguir con el 50% de virtualidad y 50% de presencialidad", indicó Claros. A esto hay que sumar un ad referéndum que sacó el rectorado que habla de la exigencia del carnet de vacunación, con los cual “todos los que ingresen a la institución, tanto docentes, alumnos y PAU deben tener al menos una vacuna".

No obstante hay una excepción para no vacunados, quienes deberán dirigirse al departamento de Sanidad del campus o sede, donde le brindarán toda la información sobre la importancia de inocularse contra el COVID-19. “Si la persona mantiene la decisión de no vacunarse tiene que realizar una nota, con carácter de declaración jurada, expresando sus motivos personales y dejando sentado que asume toda la responsabilidad de lo que pudiera pasarle", explicó el rector.