Prisión domiciliaria y pedido de jury, los avances en el caso que defiende el estudio de Burlando

No deja de sorprender el caso por una supuesta estafa donde interviene el estudio del mediático abogado Fernando Burlando junto a profesionales de su equipo para ayudar en la defensa de los acusados, María Álvarez y su pareja, Gustavo Rodríguez.

La jueza interina de Garantías de Quinta Nominación, María Edith Rodríguez, otorgó la prisión domiciliaria a María Álvarez. La mujer seguirá en su casa mientras avanza la causa tras la denuncia de la avícola La Florinda S.A.. Álvarez llegó a Salta luego que se levantara el pedido de captura. También está acusado en el caso Gustavo Rodríguez y también accedió a la domiciliaria.

“Es una sorpresa bastante desagradable, muy arbitraria e ilegal, sumamente inconstitucional la medida, es absurdo e ilegítima. En mis 25 años en el Poder Judicial, 15 años como fiscal, nunca vi algo así. La resolución de la justicia de primera instancia es un mamarracho”, dijo el abogado Javier Baños, colega de Burlando, en FM Pacífico.

El letrado aseguró que apelarán la resolución. “La desprolijidad es tan grande que en menos de 76 horas se cambió tres veces la resolución de primera instancia. Sinceramente o no se leyó la resolución antes de firmarse o estamos ante un problema muy grave. Para asegurar el fin del proceso y que Marisa declarara se levanta la medida cautelar y una vez que ya se lo imputados declararon, la vuelven a reanudar la detención”.

De acuerdo a lo que manifestó Baños, “se están vulnerando todas las disposiciones más importantes de procedimientos, de la Constitución, parte del equipo está analizando seriamente en solicitar el desafuero de los magistrados intervinientes”.

Tras levantarse el primer pedido de detención, los defendidos “se presentaron a la fiscalía pero se negaron a declarar hasta que los abogados puedan tener acceso al expediente. La negativa a declarar de un imputado no puede ser usada como presunción en contra del imputado”.

Baños explicó que “las imputaciones recíprocas que se hacen ambas partes son de naturaleza laboral y comercial, de naturaleza civil no de naturaleza penal. Estamos seguros que la denuncia que hacen contra nuestra clienta es falsa, pero más allá de eso lo que se discute es la detención domiciliaria, hay que dejar en claro que es ilegal y arbitrario porque no son delitos retenibles y no tienen antecedentes penales”.