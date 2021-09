Arroyo tildó a Nallar de "burro” por el convenio con CECAITRA

Sigue la polémica en torno al convenio que quiere llevar adelante la Municipalidad de Salta con la empresa CECAITRA, la cual tiene múltiples irregularidades y problemas en varios puntos del país, para la instalación de las cámaras para fotomultas en la Capital provincial, convenio que fue frenado en su ejecución por el Concejo Deliberante.

No obstante en la sesión de este miércoles en el cuerpo deliberativo, el tema siguió vigente con fuertes críticas por parte de los ediles, entre ellos Romina Arroyo quien arremetió contra el secretario Legal y Técnico, Daniel Nallar, por llevar adelante el convenio de forma incorrecta y con sus fines recaudatorios.

Primero apuntó contra CECAITRA diciendo que es “una empresa fantasma, no sabemos quiénes son los dueños, si uno googlea encuentra un montón de irregularidades, se difunde sin fines de lucro pero intenta llevar un lucro, llevar un 45%” de la recaudación de las fotomultas, indicó.

A esto respaldó su malestar con un informe del Tribunal de Cuentas quien indicó que el convenio “no fue informado en ningún momento, (tampoco) en el Boletín Oficial, el convenio tiene un respaldo económico y la semana pasada nos dijeron que era de cooperación cuando había una empresa fantasma a la que le querían dar el 45% de recaudación por 4 años”.

“Todo el procedimiento fue tramposo, nos mintieron en la cara”

En este punto ya criticó a Nallar puesto que “nos estuvo mintiendo en la cara, ese señor estuvo violando todos los procedimientos legales de la provincia y el municipio, es una falta de respeto a los ciudadanos porque se obviaron los procedimientos”. También recordó que en la reunión que tuvieron al respecto la semana pasada con autoridades municipales por el convenio “yo le pregunté por qué no nos mandaron el convenio al Concejo, no me contestó porque sabía que nos estaban mintiendo en la cara, estaban haciendo un negocio donde los rehenes somos los salteños”.

Por último, no dudo en mostrar sus críticas al funcionario municipal. “Le aviso al señor Nallar, usted trabaja para el municipio, no para una empresa que se enriquece a costa de los ciudadanos; espero por el bien de los salteños que se trabaje como corresponde, creo que Nallar no está capacitado para ocupar el cargo que ocupa, me parece que es un burro”, concluyó.

“Creo que debe devolver el título, desconoce lo más importante, las leyes importantes para asesorar a la intendenta”