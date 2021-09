L-Gante le paró el carro a Eduardo Feinmann en plena entrevista

La entrevista que Eduardo Feinmann (52) le realizó a Elián Ángel Valenzuela, popularmente conocido como L-Gante (21), se desarrolló en muy buenos términos, pero hubo un momento en el que reinó la tensión a causa del nombre que tendrá la hija del cantante.

Lejos del tono crítico que el periodista había utilizado para describir las letras de las canciones del músico de "cumbia 420", en la entrevista mano a mano en El noticiero se pudo ver mucha buena onda entre dos personas bastante diferentes, hasta que L-Gante contó que su hija, que nacerá en las próximas semanas, se llamará Jamaica.

"¿Jamaica se va a llamar? ¿Lo elegiste vos o tu mujer?", preguntó sorprendido Feinmann. Y el músico contó: "Lo elegí yo. Me lo dio la mamá de un amigo".

"¿Pero por qué Jamaica? Siempre vas con el...", siguió Feinmann, haciendo el gesto de fumar marihuana, dado que L-Gante es un público consumidor de cannabis de modo recreativo.

"Sí, una porque me gusta eso y me orienta. En Jamaica fuman mucho. Pero, sinceramente, Jamaica lo elegí porque el nombre no lo tiene nadie", señaló el músico de General Rodríguez.

No contento con la explicación, Feinmann volvió a insistir: "¿Pero hacía falta? Justo con el...". En ese momento, L-Gante cambió su postura, se echó para atrás y frenó al conductor. "¿Me estás diciendo que el nombre de mi hija está mal?", preguntó, con todo serio y firme.

"No, jamás te diría que... no... es lindo nombre", respondió Feinmann, que salió del momento con un chiste: "Escuchame, ¿por qué no le pusiste María?".

Claudia Valenzuela, la mamá de L-Gante, que estaba escuchando la conversación, remató: "No le des idea que ahora le pone María Jamaica", provocando la risa del conductor y el músico.

Otro momento divertido de la charla entre Feinmann y L-Gante tuvo lugar cuando el presentador le preguntó a su invitado si había fumado marihuana antes de ir al canal.

"¿Te fumaste un charuto, un porro?", indagó el comunicador, utilizando los términos que tantas veces usó en sus críticas al consumo de cannabis.

"No, no. Vine en el camino, frené y me fumé una sequita (pitada) sola y dije ’tomá, no quiero fumar. Quiero estar careta con Feinmann", contestó Elián.

El conductor largó una carcajada y le hizo una simple pregunta a su invitado: "¿Yo soy un careta?".

Fue un gusto conocer a Elian L-Gante. https://t.co/1rXIvlkFcX — Eduardo Feinmann (@edufeiok) September 2, 2021

"No, no. Pero careta se le dice a cuando estás sin haber fumado. Hoy no fumé en el día, así que estoy careta", explicó L-Gante. "O sea que yo siempre estoy careta", expresó el abogado. "Claro", le contestó el músico.

Rápidamente, Feinmann le preguntó al cantante si Jonatan Viale (36) también encaja en esa definición. "¿No fuma? ¿No toma vino? ¿Nada?", preguntó Valenzuela.

La capacidad que tiene L-Gante de hackear a Feinmann me emociona https://t.co/r0qIk0irqO — Link Notario (@linknotario) September 2, 2021

"No, Joni no", respondió el periodista. "Entonces, sí", sentenció el artista, que en la misma entrevista opinó sobre las declaraciones que hizo María Eugenia Vidal, ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires y actual precandidata a diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto de lo que significa "fumar un porro" en Palermo o en una villa. /Clarin



Mirá el video: