“Los jóvenes estamos preocupados por lo que puedan solucionar los políticos”

Votar en Argentina es obligatorio a partir de los 18 años, sin embargo, desde hace unos años se comenzó a implementar lo que se denomina “voto joven” que brinda la posibilidad a los adolescentes entre 16 y 18 años de expresarse en las urnas voluntariamente.

Según diversas encuestas y entrevistas que realizó durante este año InformateSalta, los salteños muestran poco o nulo interés en participar de las elecciones. ¿Cuál es la postura de los jóvenes al respecto?

En InformateSalta TV, programa conducido por Rebeca Aldunate y Sebastián Quinteros, Máximo Longo Prudencio de 17 años y María Catalina Pérez Centeno de 16 años, respondieron a esa pregunta. Ambos, aún cursan sus estudios secundarios pero ya manifestaron su interés de participar de la vida democrática.

Por su parte, Máximo aseguró que si bien la política en sí no es un tema recurrente entre los jóvenes si les preocupa la repercusión que tiene en algunas cosas de la cotidianeidad, como ser los precios.

“La verdad que el joven está muy interesado. Mi círculo, mi entorno juvenil está bastante preocupado por lo que se puede solucionar a lo que proponen la mayoría de los políticos. Todo lo que se escucha no es tanto propuestas sino más bien cizaña y diferentes formas de ataque entre los mismos partidos. Eso es lo que se ve en la mayoría y no vemos tanto las soluciones que quieren proponer”, dijo.

Sobre la forma en la que los jóvenes eligen enterarse sobre los candidatos, indicó que las redes sociales tomaron muchísima importancia, principalmente por la pandemia. “Estoy viendo bastante jóvenes que se están informando de esta manera, que no es mala mientras que se compruebe todo lo que se dice. No hay que dejarse llevar únicamente por lo que está ahí pero es una buena base para empezar a captar toda la atención para que los jóvenes se preocupen por el futuro del país y no vean únicamente el exterior como una solución”, expresó.

En relación a la tendencia de dejar el país para buscar oportunidades en otras partes del mundo, opinó que es una opción aunque también siente que a lo mejor puede probar suerte en Argentina. “Estuve pensando en algunas carreras, licenciatura en Economía más que nada. La opción de irse del país es algo muy arriesgado pero es una posibilidad que lastimosamente muchos jóvenes la vemos hoy en día”, detalló.

Por su parte, Catalina quien está cursando el 4° año del nivel secundario, coincidió en que la mayor fuerte de información y de consumo que tienen los jóvenes son las redes sociales. En su caso, manifestó que quiere ir a votar, sin embargo, todavía no aparece en el padrón. “Tengo muchas ganas de ir, quiero conocer, ver que se siente”.

Además, subrayó que se le pasa por la cabeza dejar Argentina al terminar sus estudios para radicarse en Europa. “Por el momento, estoy pensando en ser maestra jardinera, pero quien sabe si en un futuro voy a querer eso también”.