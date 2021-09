Tenía preparada una billetera "ficticia" para el día que le robaran: lo asaltaron y ocurrió algo que jamás imaginó

Nadie está exento de ser víctima de un hecho de inseguridad, por eso algunas personas ya se encuentran precavidas a la hora de salir a la calle. Entre los miles de artilugios que hay para disminuir los daños que puede provocar un robo, un joven decidió estar preparado con una billetera ficticia para evitar que le roben la original. Sin embargo, el chico desistió de usar su táctica por un razonable motivo.

El tuit viral fue publicado por la prima del protagonista de esta historia, Olga Ivanova (@BastaMae), quien escribió en su cuenta de esa red social: "Mi primo hace años que tiene una billetera ficticia por si le roban: tarjetas y hasta un registro (vencidos), poca plata, fotos nn. Cuando le robaron, se asustó y dio la de verdad".

Además, la mujer contó que a toda su familia les había parecido "tan maravillosa" la idea de armarse una billetera falsa, ya que destacaban el instinto de supervivencia, que no podía creer cuando les contó que, al final de cuentas, no había utilizado la ingeniosa estrategia.

En ese sentido, cada vez que somos víctimas de un robo, siempre tenemos la duda de cómo vamos a reaccionar. En este caso, el hombre realizó la acción contraria a la que tenía planeada, luego de que le robaran su "billetera de verdad".

Según explicó el joven, no entregó la billetera falsa porque tenía miedo de que los ladrones se dieran cuenta del engaño. Si se enteraban que "era trucha me mataban", dijo. Luego la prima retrucó: "¿Cómo iban a pensar que era una segunda opción? ¿Le iban a mirar la fecha al registro?"

Como es habitual, miles de comentarios inundaron este hilo de viral de Twitter: "Jajajajajaja me imagino al chorro ’che pa, se te venció hace 2 años la Mastercard, dame la billetera con la tarjeta al día’ jajajaj"; "Todo iba bien hasta el final de la historia"; "¿En algún momento pensó que iba a funcionar? ¡Me hubiese pasado lo mismo!"; "Jajaj mi hija igual con un celu. Sale con el viejo. De señuelo. Siempre pienso que cuando la vuelvan a afanar le va a pasar eso"; "Como un amigo al que le entraron a robar y le dijo al chorro: ’¿No tengo plata señor ladrón, no podría venir a fin de mes?"; "Dos veces me robaron la billetera de chasco, las dos veces la recuperé. la última vez fue porque el ladrón se copó, me chifló, y me mostró cómo la tiraba al piso. Un poco tuve ganas de chiflarle yo, sacar la posta, y tirarle un poco de plata extra, porque se estaba llevando $10". /Crónica