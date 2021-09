Piden la presencia de infantería en el centro tras la agresión a una inspectora municipal

Ayer alrededor de las 21, cerca de la Plazoleta 4 siglos, una inspectora municipal fue agredida por una vendedora ambulante. La situación inició cuándo frente a la mirada de efectivos de la policía, la inspectora frenó a la vendedora ya que no podía instalarse debido a que los comercios continuaban abiertos y debe cumplirse con las medidas ordenadas.

En ese momento y mientras dos efectivos policiales observaban la situación es que la mantera comenzó a agredir a la funcionaria municipal.

Ante lo sucedido, los empleados de Control Comercial se declararon en asamblea asegurando que no pueden cumplir con su trabajo bajo estas condiciones y que la policía no hace nada, a pesar de que no es la primera vez que ocurren hechos de violencia.

Luis Rodríguez, del gremio SIMUSA, habló con SomosSalta dónde, aseguró que no hay cambios desde la seguridad y que no se trata de un hecho aislado.

“La policía por ahí defiende más a los ilegales que a los inspectores. Estamos esperando una medida del ejecutivo”, comentó Rodríguez antes de agregar, “el policía actúa de esta manera, 'yo no me voy a meter porque me van a hacer un sumario'. Lo que estamos sugiriendo es que tiene que venir la gente de infantería para que colabore con el recorrido en el centro”.

Por parte de la municipalidad, Vicente Cordeyro, subsecretario de Control dijo: “Nosotros elevamos informes periódicos, porque la agresión sucede prácticamente todos los días por personas que intentan instalarse ilegalmente en todo lo que es el macrocentro”.

Además, Cordeyro aseguró que el Secretario Legal y Técnico de la Municipalidad va a tomar medidas para que intervengan las fiscalías. “La idea es que salgan a trabajar. Los Comerciantes Unidos y la Cámara de Comercio nos apoyan, saben que la tarea que se esta haciendo es eficiente y les permite a ellos restablecer las ventas”.