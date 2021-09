Polémica por negarle licencia en el Poder Judicial a una precandidata a diputada nacional

Se trata de María Laura Thomas, precandidata a diputada nacional en segundo término por el partido “Felicidad” y su actividad particular es la de empleada administrativa del Poder Judicial de Salta, Circunscripción Sur en la ciudad de Metan. La fuerza por la que participa en las PASO decidió no apartarse del Frente de Todos de Salta al no acordar con la hegemonía que logró en esa alianza el oficialismo provincial.

Desde el Poder Judicial se le negó un pedido de licencia para asumir una tarea como precandidata. En la negativa, el área de Recursos Humanos no hizo lugar a la solicitud de licencia, citando el primer párrafo de la Acordada 5159 del año 1979 (modificada en el 2017), en el que se indica lo siguiente: “Es absolutamente prohibido a Magistrados y Funcionarios Judiciales la actuación en política dentro o fuera de los Tribunales de la Provincia, y para los empleados y Funcionarios Administrativos hacer proselitismo partidario dentro del ámbito del Poder Judicial”.

La razón de la decisión de Recursos Humanos se asentó en el carácter de precandidata de Thomas. El 4 de agosto de 2017, la Acordada 12452 establece modificar el artículo 84, apartado II, de la Acordada 5159 y modificatorias, el cual queda redactado de la siguiente forma: "Los funcionarios administrativos y empleados judiciales que hayan resultado oficializados como candidatos titulares a un cargo electivo nacional, provincial o municipal, deberán hacer uso de licencia especial para el desempeño de actividades políticas, con carácter obligatorio y con goce de haberes por un término de treinta (30) días corridos, inmediatamente anteriores a la fecha establecida para la elección general."

La Acordada 12452 del 2017 no hace referencia a las precandidaturas, pese a ser posterior a la sanción de la Ley Nacional de las PASO. Thomas decidió plantear un recurso de inconstitucionalidad ante la Justicia Federal, a modo de dejar constancia del supuesto atropello.