Condenaron a 17 años de prisión por abuso sexual al cura mano derecha de Rosa Torino

La justicia condenó a 17 años de prisión por abuso sexual al sacerdote Nicolás Parma, miembro de la congregación Discípulos de Jesús de San Juan Bautista y mano derecha del también condenado Agustín Rosa Torino. La audiencia debate se realizó en la provincia de Santa Cruz, en el sur del país, y la sentencia se conoció este miércoles.

Uno de los denunciantes, Jonathan, quien fue víctima de Parma y de Rosa durante su formación como novicio, celebró la condena y consideró que, por primera vez en mucho tiempo, la Justicia le creyó.

“Fue un alivio. Parma tiene que pagar por lo que nos quitó. Nos toca festejar porque significa cerrar una herida que tenía abierta, a un pasado difícil de superar. Con la sentencia a Rosa Torino no me sentí aliviado porque él abusó de una infinidad de personas, y el Tribunal tenía fundamentos para condenarlo a más años de prisión. La Justicia del sur fue más humana para escucharnos, en Salta no fue así”, manifestó en el programa Central Policial de CNN Salta.

“Ellos lograron satisfacer su deseo sexual y todo quedó ahí pero a nosotros nos quedó para toda la vida”, había relatado Jonathan, quien sufrió abusos desde los 14 hasta los 17 años. Primero fue víctima de Parma, luego de Rosa Torino.

“Yo salí de la congregación en el 2013 y denuncié en el 2016. Cuando le conté a Rosa Torino lo que Parma me había hecho me dijo que perdone y olvide lo que había sucedido”, remarcó y agregó: “Yo tenía naturalizados los abusos, y me costó un montón formar una familia”.