El duro testimonio de un joven, víctima del cura Rosa Torino

Hace más de una década, cuando Ángel Jonatan Alustiza tenía solo 14 años, comenzó a vivir un verdadero calvario cuando ingresó a la congregación a la que pertenece el cura Agustín Rosa Torino, hoy condenado a 12 años de prisión por abuso sexual.

Con una valentía inmensa, el joven de 26 años se animó a contar su historia a InformateSalta TV, programa conducido por Rebeca Aldunate y José Zambrano. No fue solo víctima del sacerdote salteño, sino que antes, en el sur, otro cura ya había abusado de él.

En su camino de sanación y de búsqueda de justicia, uno de los pilares de su vida, su esposa fue quien lo alentó a que lo denunciara. “Yo sentí muy invadida mi masculinidad, yo no sabía si me iba a aceptar y ella me acompañó. Hoy lloramos juntos porque realmente pude cerrar una etapa. Es constantemente trabajar, no permitir que esto que nos pasó nos siga dañando, dejar de ser víctima y convertirnos en sobrevivientes”, dijo.

En este sentido, indicó que otra de sus motivaciones era pensar en otros chicos que puedan haber pasado por lo mismo y quizás lo estaban callando, como lo hizo él durante muchísimo tiempo. “Terminamos siendo todos hermanos. Vivimos tantos años juntos que terminas formando una especie de hermandad. Entonces, si en entre nosotros no nos defendemos, quien va a hacerlo”, expresó.

Asimismo, subrayó que cuando hay un abuso la marca no solo queda en la persona que lo sufre, sino que afecta también a su círculo íntimo. “No solamente golpearon mi esfera emocional, porque yo entré en un estado de mucha depresión, mucha angustia, hasta tuve intentos de suicidios, golpean en nuestras familias porque ellos pensaron que estábamos en un buen lugar, donde íbamos a estar cuidados, donde nos iban a proteger. Golpea a nuestros amigos, porque muchos creen que podrían haber ayudado y sobre todo golpea en la familia que uno intenta formar”.

Ángel recordó que cuando él se animó a hablar, solo un cura lo escuchó y cuestionó que de la Iglesia nunca recibió un llamado. “Las denuncias canónicas eran más humillantes de lo que me había pasado. Declaré 6 horas delante del comisario pontificio y su secretario, constantemente era humillado, me preguntaban con lujos de detalles, me preguntaban si yo le permitía al cura que me tocara. Hasta incluso me dijeron que necesitaban 3 curas vengan y hablen de que no estaba mintiendo. Ellos buscan quedar bien parados y nada más”.

El joven aseguró que sobre todo el primer cura, quien también será sometido a juicio, le hacía creer que él tenía la culpa de los abusos. “Me abusaba y luego me llamaba al despacho y me decía que yo tenía la culpa que el abusara, que él hiciera lo que me estaba haciendo. Él me decía, vos sos el que me tentas a mí para que yo haga esto, era imposible romper con esa culpa y la cargue durante muchos años, hasta que te das cuenta que no es tu culpa”.

Pese a todo lo que vivió, su fe en Dios sigue intacta, lo que le llevó tiempo pero finalmente entendió que en lo que no podía creer era en la figura de un hombre como un sacerdote o en una iglesia que en lugar de apoyar a las víctimas, cubre al abusador.

Hoy su vida dio un rotundo giro, está a cargo de su sobrino, quien vive junto a él y su esposa en Buenos Aires. “Este día para mí es de suma alegría y de suma importancia porque me permite cerrar, me permite decir que la justicia me escuchó, no me juzgó con el dedo como si lo hicieron muchos de los que lo siguen al cura y eso te da fuerza, valentía. Tengo fe que voy a poder formar una buena familia. Soy un sobreviviente, no les voy a permitir que me sigan dañando después de todo lo sucedido”.

Finalmente, quiso dejarle un especial mensaje a otros sobrevivientes. “Aquellos que están escuchando, que no tengan miedo, es difícil porque es volver a estar en esa situación, pero cuando vos escuchas que le dieron 12 años de prisión efectiva, sentís alivio de haberlo podido denunciar”, concluyó.