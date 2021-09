“Vamos a llevar al Congreso una batería de propuestas para visibilizar los problemas de Salta”

El precandidato a diputado nacional por el frente SI + PRS, Felipe Biella, visitó InformateSalta TV, programa conducido por Noelia Pandolfi y Sebastián Quinteros, a horas de la finalización de la campaña de cara a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este domingo 12 de septiembre.

Sobre su espacio político, compuesto por el partido Salta Independiente y el Partido Renovador de Salta, aseguró que lo que los diferencia del resto es que es un frente íntegramente conformado por salteños sin el apoyo de ningún dirigente nacional.

“No nos va a levantar la mano nadie, solo los salteños. Vamos a ir al Congreso de la Nación a ser una oposición constructiva. Tenemos las propuestas concretas, tenemos los equipos de trabajo. Esta batería de propuestas va a llegar para visibilizar todos los problemas que tenemos en Salta”, dijo.

En este sentido, de sus recorridas por diferentes departamentos de la provincia, aseguró que si bien hay problemas comunes como la falta de trabajo, el acceso a la salud y a la educación, cada lugar tiene su particularidad.

“En el norte la frontera es un colador que permite todo tipo de delitos graves. Además, hay que buscar un mecanismo para legalizar a los mal llamados bagayeros, que es lo que nunca hace el gobierno, ellos mueven y motorizan la economía del lugar, son miles de personas que no tienen una obra social, no tienen una ART y se pelan el lomo trabajando para poder llevar el pan en su casa. Hay que buscar los mecanismos para incorporarlos al sistema, no excluirlos y que tributen”, expresó.

Vinculado a la educación, su espacio pretende impulsar un proyecto para que las universidades públicas destinen una pequeña parte de su presupuesto para generar carreras cortas para capacitar a los chicos a aprender contenidos e insertarse en el mundo laboral. “Cursos cortos, diplomaturas, a distancia porque tenemos que ser inclusivos con toda la provincia. Y para eso es fundamental que logremos el Internet gratuito y de calidad para los estudiantes”, manifestó.

Finalmente, indicó que, en relación a la vivienda, y teniendo en cuenta su vasta experiencia en el tema, buscará potenciar los 3 sistemas de construcción para llevar soluciones. “El proyecto no solamente le da la casa, la vivienda a la familia, sino que motoriza 250 industrias que existen en Salta en tiempo 0. Se recaudan miles de impuestos, tenemos que ir a gritar esto”, concluyó.