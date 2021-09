SI+PRS: "Somos el único bloque que propone una oposición constructiva"

Los precandidatos a diputados nacionales en primer y segundo término por el frente SI + PRS, Felipe Biella y Elsa Pereyra Maidana – respectivamente – fueron entrevistados en el programa SinVueltas de InformateSalta.

Al ser consultado por el periodista Federico Storniolo sobre las características diferenciales del frente, Biella respondió: “Nosotros somos salteños, dos partidos que estamos comprometidos con la provincia y con la gente de Salta. Nosotros no pertenecemos a ningún espacio nacional, de hecho, hemos enfrentado hace poco a todas las estructuras nacionales, provinciales y municipales”.

Para profundizar en su pensamiento, expuso experiencias recientes: “Logramos ganar distritos importantes como es la Capital, Orán y Tartagal. Esto nos permitió conformar el único bloque de oposición constructiva”.

El dirigente aprovechó la oportunidad para detallar la propuesta del frente: “Junto con el Partido Renovador Salteño vamos a llevar una propuesta muy importante en todos los temas para defender los intereses de Salta y solucionar los problemas comunes como la falta de trabajo, de vivienda, de salud, la seguridad. Esta última es una problemática, por ejemplo, en el norte de nuestra provincia con una frontera colador que ha hecho que aumenten los delitos. El control de la frontera, es un tema de la Nación; hay que interceder, ser el nexo para poder solucionar esta problemática muy seria”.

Para finalizar, Biella dejó en claro que no se sienten representados con ninguna de las otras propuestas: “Nosotros no tenemos nada que ver con la propuesta de ninguno. Cuando nosotros analizamos y construimos la nuestra, nos dimos cuenta que no tiene coincidencia con la de otros. Muchos dicen que van a trabajar por Salta, pero lo cierto es que nuestra provincia hoy en día se parece a una provincia pobre como lo es Formosa, cuando sabemos que nuestro territorio provincial es uno de los más ricos de la Argentina”.

Asimismo, señaló que “deberíamos parecernos a Mendoza; tenemos petróleo, gas, turismo y todo tipo de recursos naturales. Como si esto fuera poco, tenemos minería; entregamos miles de millones en PBI e impuestos y no nos devuelven nada. ¿Qué han hecho todos estos legisladores?

Por último, destacó el impacto de las recientes elecciones legislativas provinciales en torno al ánimo de los ciudadanos: “El voto a Salta Independiente ha jubilado a muchos dirigentes, porque las personas no comparten su pensamiento con la gestión del Gobierno. Es por ello que creo que tendremos un resultado muy positivo. Nosotros no somos personas que venimos a buscar trabajo en la política, venimos a proponer cosas, a ser una oposición constructiva, que es lo que se necesita para poner a Salta de pie y a la Argentina en marcha”.

En lo que respecta a la precandidata a diputada nacional Elsa Pereyra Maidana, demostró en la entrevista que se encuentra sumamente motivada:

“Estamos recorriendo el interior de la provincia, muy contentos porque el Partido Renovador está nuevamente de pie y porque hemos logrado conformar un frente muy interesante con Salta Independiente”.

A su vez, resaltó las problemáticas que atraviesa nuestra provincia, tanto en el interior como en la Capital: “Las problemáticas en el interior, son las mismas en todas partes. Lo qué más pide la gente es trabajo, se ve una pobreza muy grande. Hay mucho desempleo, mucho subempleo. Es fundamental que nos concentremos en la reactivación de la economía. Hasta que entendamos que las PYMEs y el emprendedurismo son el motor de cualquier comunidad, no vamos a salir de este estancamiento”.

Pereyra Maidana aprovechó la oportunidad para despegarse de la propuesta oficialista a nivel nacional: “Hay que luchar contra un Gobierno Nacional que realmente no le importan estas cosas, está totalmente concentrado en ir por todo más que fijarse cuáles son las problemáticas de la gente. Nosotros proponemos bajar los impuestos e incorporar a la gente que está sin trabajo. Es muy importante que, tanto el sector público como el sector privado, trabajen en conjunto”.

Llegando al final del encuentro, la precandidata renovadora volvió a recalcar la emoción y la alegría de sentir que un partido tan importante vuelva a tener protagonismo que se merece: “Esta nueva etapa del Partido Renovador ha convocado a dirigentes que estaban dormidos, desencantados con las conducciones anteriores. Hemos ido dialogando con un montón de ellos y están muy contentos porque ha vuelto la mística del partido, que siempre fue uno de los más importantes de la provincia. Además, se caracteriza por tener gente honesta y comprometida con la comunidad; todos estamos en esa sintonía”.