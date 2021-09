Felipe Biella: "La gente está enojada, tienen que venir a expresarse"

El pre-candidato a Diputado Nacional en primer término por por PRS-SI, Felipe Biella emitió su voto en la escuela Urquiza y dialogó con InformateSalta respecto a la posibilidad de una baja concurrencia del electorado a las urnas, al respecto dijo.

"La gente está enojada, y tiene razón, quién no está enojado, quien no hemos perdido alguien, quien no ha sufrido en estos dos años y ese enojo muchas veces lo canalizan de la manera equivocada, tienen que aprovechar esta gran oportunidad que nos da la democracia y tienen que venir a expresarse, se los pido por nuestros hijos por el futuro de Salta"

En cuanto a la campaña que se desarrolló en Salta, dijo que su frente hizo una campaña basada en propuestas.

"Porque de eso se trata, de propuestas, y además propuestas posibles, y ahora a partir de mañana y hasta el 14 vamos a redoblar los esfuerzos porque tenemos tiempo no solo vamos a llevar nuestra propuesta sino que vamos a explica cómo se hace".

Biella remarcó que para salir adelante se: "Requiere de un gran compromiso y de muchas ideas, de la participación de todos los espacios y el compromiso de todos los salteños los que queremos defender a los salteños necesitamos que se comprometan todos los sectores porque sino nunca vamos a salir de la pobreza".

Insistiendo en la necesidad de explicar sus propuestas e ir a lo concreto dijo "Yo soy ingeniero cuando encontramos un problema, no dormimos hasta que no le damos solución y eso la gente lo ha entendido todo tiene solución, puede llevar un poco más o menos de tiempo pero vamos dar pelea para que los salteños estén todos los días un poquito mejor".

Aseguró que su frente es una oposición constructiva si se tiene en cuenta el acompañamiento en pandemia y otras cuestiones que hacen al bien estar social en general.

"Nunca hemos tenido cargo ni sueldo, pero siempre hemos sido una oposición constructiva y se ha visto en esta pandemia, hemos acompañado esta gran gestión para que vuelvan las actividades con seguridad y estos muy malo decretos de los inquilinos que estaban obligados a pagar cuando realmente no trabajaban, hemos dado una pelea constructiva ayudando a los salteños, porque somos salteños, y nuestro compromiso es con nuestros comprovincianos" concluyó.