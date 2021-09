Advierten que el 100% de los fallecidos por COVID no estaban vacunados o tenían solo una dosis

Así lo manifestó el jefe de terapia intensiva del hospital Papa Francisco, Ricardo León de la Fuente, durante una conferencia de prensa donde autoridades del nosocomio brindaron detalles acerca del avance de la evolución de los pacientes vacunados contra la COVID-19.

Según lo que explicó el profesional, de acuerdo a las estadísticas alcanzadas en el área operativa, los pacientes que son internado en terapia intensiva, en su mayoría no están vacunados o no completaron el esquema de vacunación. “El promedio de edad en esta segunda ola de internación es 10 años menos que la que vimos el año pasado”, señaló.

De la Fuente indicó que de los fallecimientos el 100% no estaban vacunados o solo tenían la primera dosis. “En la medida que avanzó la vacunación en nuestra área operativa, bajó la cantidad de internación. Es funda mental que entiendan que hay que vacunarse con las dos dosis”.

El gerente del hospital Papa Francisco, el doctor Daniel Mamaní, indicó que en el mes de agosto, el 67% de los pacientes internados no se vacunaron o no completaron el esquema, mientras que el 35% de los positivos no cuenta con ningún tipo de cobertura.

Durante la conferencia se informó también que, a partir de encuestas se diferenciaron las causas por la que no se vacunan o no completan la vacunación. El 23% de los consultados aseguró que es por falta de tiempo; 19,3% rechazan la vacuna; 18,1% esperan el componente 2 de Sputnik V; 15,7% desconfianza y temor; 11,4% está enfermo en el momento; 6,6% tuvo recientemente Covid; 3,6% son embarazadas.

Los profesionales destacaron la importancia de completar el esquema de vacunación para frenar el avance de la pandemia, recordando que además de los puestos de vacunación fijos en hospitales y centros de salud, hay muchos puestos de vacunación fuera del ámbito institucional, como el Paseo Libertad y en Changomás.