A los 62 años queda embarazada a pesar de que no menstrúa y que su marido se hizo una vasectomía

Quizás sea mejor no contarle nada a Ross y Joey. Sucede que la vasectomía no tiene una efectividad del 100% para prevenir los embarazados; y, aunque es muy raro, tampoco la tendría el hecho de dejar de menstruar. Cosas extrañas pasan en el mundo.

Una mujer de 62 años contó en su cuenta de Instagram que está viviendo un "auténtico milagro": quedó embarazada a pesar de haber pasado la menopausia y de que su marido se haya sometido a una vasectomía. La red social, como suele suceder en estos menesteres, se puso como loca.

La mujer, que se llama Jenny pero que en las redes sociales se la conoce como Good Wifey, detalló la sorpresa tanto de ella como de su marido, que tiene 10 años mayor que ella, al enterarse que estaba esperando otro hijo, al que calificó como "milagroso".

Jenny está esperando su tercer hijo.

?"No me ligué las trompas pero mi esposo se hizo una vasectomía", explica la mujer en un video que compartió. "Y tampoco he menstruado en 16 años", agregó desconcertada Jenny.

"Entonces, este es realmente el bebé milagroso. Sorpresa", añade Jenny, que ya tiene dos hijos mayores.

En un segundo video, la mujer hace frente, con humor, ante la respuestas de muchos de sus seguidores, quienes hablan de que tanto ella como su marido, de 72 años, "son muy mayores" para tener hijos.

Hace 16 años que dejó de menstruar pero quedó embarazada.

A un usuario que le puso que era "poco saludable tener un bebé luego de cumplir los 35", la futura mamá se burló descaradamente: "Ese es un punto realmente bueno, gracias ... Realmente aprecio tu guía en este momento".

Otros, no obstante, apoyaron a Jenny y su marido e insistieron en que "no hay nada de malo" en ser una madre mayor.

Si todo marcha bien, la mujer contó que el bebé nacerá para el Día de Acción de Gracias que en se celebra en Estados Unidos los 25 de noviembre. Buena suerte para esa madre experimentada.