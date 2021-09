Califican de “intento fallido” el primer fin de semana de boliches en Salta

Pese a que el Comité Operativo de Emergencia (COE) de Salta habilitó “un plan piloto para el regreso de los boliches” en Salta, los resultados del primer fin de semana no fueron felices.

Al respecto, Mario Delaloye, empresario bolichero, en diálogo con CNN Salta - 94.7 MHZ, aseguró que “fue medio confuso” debido a que solo pudieron abrir las puertas el día viernes, ya que el sábado se dieron con la novedad de que “faltaba mandar un papel desde el COE a la policía o viceversa”.

“Fue un intento fallido, abrimos el viernes, pero ya no el sábado”

En ese marco, adelantó que el miércoles mantendrán una nueva reunión para pulir detalles. “Solamente el viernes tuvimos actividad, y por más que nos redujeron al 50%, hacé de cuenta que de ese 50% la gente que concurrió fue la mitad, esperemos poder volver a trabajar con normalidad, nosotros queremos abrir, nuestros empleados están desesperados por trabajar”, expresó.

Seguidamente, habló en La Mañana de CNN Salta sobre la importancia de habilitar bailes en lugares seguros. “Nosotros abrimos el viernes, y aparte de tener los policías adicionales que te controlan la burbuja, en medio de la noche llegó la patrulla a controlarnos y está bien que así sea", subrayó.

También se mostró crítico de continuar con las restricciones horarias hasta las 2 AM. “La verdad que es complicado, terminamos siendo la previa de las clandestinas y yo creo que habría que sincerarse y sacar ya las restricciones del horario nocturno, y organizar un poco la noche, así la gente no tiene que estar en un lugar que no está preparado a nivel seguridad para meter tanta gente y hacer un baile”.

En ese contexto, indicó que hay dos formas: mirar para un costado o hacerse cargo del problema y solucionarlo. “La verdad habría que trabajar para tener una noche segura porque igual salen y saben que a las 2 no se van a dormir, miremos la realidad y le demos seguridad a esa gente, y le pongamos opciones en la noche”, expresó.

“Hagamos el baile donde tiene que ser el baile, donde está controlado por la policía”

Por último, subrayó que se trata de un hecho injusto, ya que mientras a algunos no los dejan abrir, otros hacen lo que quieren. "No entiendo porque la gente no ordena la noche y le dan un lugar más seguro y más propicio para que si quieren bailar lo desarrollen bajo las normas que impongan, la verdad que no entiendo", concluyó.