Nora Giménez, sobre el Gabinete Nacional: “Lamento la ausencia de mujeres”

Así lo manifestó en sus redes sociales la senadora Nacional por Salta, Nora Giménez minutos antes de la asunción de los nuevos funcionarios en el Gabinete del nacional, sin embargo se manifestó segura de que la nueva conformación del gobierno nacional dará continuidad a las políticas de género que se venían llevando adelante.

“Lo que no creo que vaya a cambiar es e fuerte compromiso con la perfectiva de género. Yo dije que lamentaba que no se hayan incorporado más mujeres a este gabinete, pero que entendía que por esta situación de crisis había una urgencia por resolverlo. Me da la tranquilidad que tenemos un ministerio de la mujer, género y diversidades que va a sostener las políticas que se venían aplicando”, dijo la legisladora en una entrevista por FM 92.7.

Los cambios en el Gabinete del Gobierno nacional fueron objeto de distintos análisis y debates a lo largo de la semana pasada, pero también encendieron las alarmas puertas para adentro en la alianza gobernante. En medio del tumulto interno, el Presidente presentó a los nuevos ministros y Nora Giménez, la senadora nacional por Salta, destacó los nombramientos a través de sus redes sociales, pero lamentó que no haya mujeres en la nueva conformación del Gabinete nacional.

Desde Salta, Nora Giménez destacó a través de sus redes sociales la asunción de Juan Manzur en la Jefatura de Gabinete; de Aníbal Fernández en Seguridad; de Santiago Cafiero en Relaciones Exteriores; de Julián Domínguez en Agricultura; de Daniel Filmus en Ciencia y Tecnología; y de Jaime Perczyk en Educación. La senadora nacional compartió estas palabras minutos antes de la asunción de los funcionarios.

“Destaco dos características de este nuevo plantel. Por un lado, tienen claramente decisión política. Y por el otro, vienen de ejercer distintas funciones en gobiernos peronistas, y han acompañado a Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, y al propio presidente cuando era Jefe de Gabinete, desde el 2003”, dijo.

Giménez expresó sus expectativas en que “la presencia de estos dirigentes va a permitir escuchar y dar respuestas efectivas al pueblo argentino en su conjunto, al ciudadano de a pie". Además aseguró que desde su lugar en Senado de la Nación Argentina “seguiré apoyando las iniciativas de este gobierno que mejoren las expectativas de todo el pueblo salteño y argentino”.