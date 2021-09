Importancia del Dólar Blue para la economía

Nuevamente, el mercado cambiario se encuentra en tensión, después que el dólar oficial y el informal tuvieran una brecha significativa en sus valoraciones. Esto ha llevado a que más personas presten atención al valor del Dólar Blue. ¿Cómo afecta esto la economía del país y que se puede hacer para estabilizarse ante este cambio? Conozcamos todos los detalles a continuación.

Valor del Dólar Blue Hoy



En vista de la ansiedad que genera la inflación, en muchos países se ha decidido refugiarse en la moneda de más importancia a nivel mundial: el dólar estadounidense. Por cuanto, gran cantidad de inversores tienen sus excedentes monetarios en esta moneda. Sin embargo, para el momento de la escritura de este post, el dólar informal se ubica en 182,50 para la compra y 1857,50 para la venta, muy por encima de la tasa del dólar oficial que se encuentra en 98,02 para la compra y 104,02 para la venta.



¿Quiere decir esto que ya no vale guiarse por esta moneda o que tener activos en dólar? Claro que no. Por supuesto, el valor de este dólar depende mucho de varias variables económicas, por lo que las proyecciones no se pueden ubicar en un punto equilibrado. Así que lo mejor es informarse todos los días sobre la tasa del Dólar Blue, que puedes encontrarla en el sitio web DolarSi que actualiza todos los días y ofrece información completa sobre las diferentes tasas del Dólar, en todo el mundo.

¿Por qué aumenta el Dólar Blue?

El gobierno siempre ha señalado la plaza informal como marginal, de pocas operaciones. Sin embargo, fueron las medidas que se tomaron en esta las que permitieron contener este valor que de otra manera sería mucho más grande y sí que preocuparía al Gabinete económico.

Son muchos los motivos por los que el Dólar Blue aumenta. En primer lugar, los planes del Banco Central para sumar reservas, que nace por la salida de la cosecha. Todo esto hace que se vendan divisas, con el fin de mantener la actividad económica al mínimo, mientras que se incentiva a las importaciones. Además, se hace realidad las expectativas de la inflación que solo crece y crece, a medida que nos expandimos monetariamente.

Otras razones por las que el Dólar Blue sube es el endurecimiento del cepo, así como las expectativas que esto generó. Además, la presión electoral del país. Así que, entre todos los vaivenes unidos a los temores, hace que la moneda estadounidense aumente su tasa, más si es del sector informal.

Importancia del Dólar Blue

Ahora bien, en ignorancia, muchas personas afirman que no les importa si el Dólar Blue sube o baja. Pero aquí podemos darte por lo menos cinco razones por las que debes tener en cuenta el valor de este tipo de moneda. Y es que, aunque no queramos, estas tienen un serio peso y cambio en la economía de nuestro país.

Influencia del Blue en los precios

El Dólar Blue tiene un peso grande sobre el establecimiento de precios de productos y servicios. En los procesos productivos, hay que tener en cuenta los insumos usados que son importados. Por supuesto, esto lo que hará será avivar la inflación.

Expectativas del consumidor

Cuando el dólar sube, entonces el consumidor se siente motivado de hacerse de dólares y mantenerlos guardados por mucho tiempo. De manera que evita consumir, impactando así el nivel de actividad comercial.

Acelera la devaluación

Cuando la brecha de valor entre el Dólar oficial y el Blue es grande, entonces se da por sentado que el oficial debe ser reajustados. De esa forma, se volverá a tener un valor más cercano al promedio. Así que el valor del Blue afecta el oficial, y no al revés.

Acelera la inflación

Pocos sectores son los que se dejan guiar por el valor del cambio oficial para hacer el pago de las importaciones. Esto a razón de que el Dólar oficial a futuro subirá y el costo de reposición de su inversión será mayor. Así que lo que se busca con guiarse por el Dólar Blue es cubrir este efecto a largo plazo.

Dólar Blue y el turismo

El valor del Dólar Blue desincentiva a los extranjeros a liquidar sus dólares por el mercado formal. Así que es difícil que entre un Dólar a las reservas. En tanto que el turismo hacia el exterior se acelera, y anticipa una devaluación del Dólar oficial.