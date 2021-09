“No te entiendo nada, porque acá esta el espíritu”: se conoció la historia detrás del audio viral en redes

Desde hace varias semanas hay un audio que se ha hecho viral en diversas redes, estamos hablando de el que empieza diciendo: "Hola Juan Carlos...", en las últimas horas se conoció que el autor es Mateo Rodríguez (9), un niño de San Juan.

Para aquellos que no escucharon el audio (pueden hacerlo en el video al final de esta nota), el mismo comenzó a circular vía celulares tiempo atrás. Y también en redes como YouTube y TikTok se hicieron eco, lo que le dio aún una explosión mayor.

Se trata de la voz del niño que comienza diciendo: "No te entiendo nada, porque acá está el espíritu". Enseguida se escucha una voz cambiada del mismo protagonista y con tinte rasposa que agrega: "Hola, Juan Carlos, como estás chupa p...". Lo cierto es que en tiempos de redes sociales, y sin una explicación lógica, el audio está dando vueltas por todo el país y ya trasciende las fronteras.

En una entrevista brindada a Diario Huarpe de San Juan, Mateo expresó que su sueño es ser tiktoker y desmintió que el audio original sea de México. "No es él, aunque creen que sí. Me hace enojar un poco y yo aclaro que soy yo, no él", expresó. Su tío, Juan Carlos, es el protagonista del audio. "Mi tío una vez me dijo que estaba viendo El Conjuro y dijo que había un espíritu viéndolo y ahí mandé el audio a la familia", dijo el chico.

Según relató, Juan Carlos tomó sábanas para vestirse de fantasma y asustar a Mateo. Fue ahí cuando el niño "hizo la voz del espíritu". Su primo Mauricio guardó el audio y después lo volvió a reenviar al grupo de WhatsApp de la familia. Así comenzaron a difundirlo hasta que se lo se lo mandaron al instagramer Andrés Pomiro, quién hizo una recreación del "Hola Juan Carlos" y a partir de allí se desató la masividad. El usuario de TikTok @mulleco_ pegó el audio sobre el video de un perro llamado Muñeco, el protagonista de la cuenta. La publicación propulsó la fama del espíritu que le habla a Juan Carlos. /Ámbito