Conocé cómo colaborar con los rescatistas de David Sulca

InformateSalta dialogó con Claudia Bulacio, quien organizó una colecta para juntar alimentos, calzados, ropa y todo lo que pueda ser útil para los baqueanos que forman parte del equipo de búsqueda del joven que lleva 9 días desaparecido.

“La dirección para dejar las donaciones es avenida Paraguay 2200, frente al complejo Vital. Todo lo que recolectamos hasta ahora sería llevado por un grupo de motocross si es que nos dejan pasar, estamos pidiendo los permisos porque en ingeniero Maury está gendarmería por lo que es una reserva natural”, dijo la mujer.

Quienes estén interesados, pueden acercar las donaciones hoy hasta las 17:30, colaborar con alimentos no perecederos, fideos, latas de picadillos, calzados de 39 y 43, ropa. También pueden hacer un aporte económico a la cuenta de la bancaria de la familia de David. “Quiero hacer las donaciones directamente a Evelia, madre de David, porque hay muchas cosas que no llegan cuando hay intermediarios, queremos que llegue de una manera particular”, señaló.

Claudia contó que no conocía a Evelia, “pero me empaticé porque yo el año pasado perdí a mi papá por COVID-19, en ese momento salí a pedir ayuda porque no había lugar de internación, no había camas, cuando escuché el testimonio de Evelia, me sentí identificada y sentí que debía ayudarla”.

¡Ésta es la cuenta bancaria donde podés aydar! ¿Ya lo hiciste?: