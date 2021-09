Altura, distancia y un terreno muy difícil, las complicaciones en la búsqueda de David Sulca

La desaparición de David Sulca en los cerros de la Quebrada del Toro tiene en vilo a toda Salta. El joven es intensamente buscado por varios organismos desde hace días, lamentablemente todavía sin ningún resultado.

En diálogo con InformateSalta, el jefe del Cuerpo de Rescate Especial Voluntario (CREV), Ernesto Flores, describió el difícil terreno en que llevan adelante los trabajos, además explicó que la provincia no cuenta con un helicóptero que llegue a tal altura.

“Los helicópteros que tiene la provincia no llegan hasta esa distancia y altura. Son lugares donde hay más de 5000 metros en los picos, las aeronaves no van más allá de 3500 si tienen que hacer una búsqueda, no le da combustible, no le da la carga que pueda llevar gente, y todo lo demás. Lo que se está haciendo es que hay unos ejercicios militares en el norte, con Fuerza Área y el Ejército, y en este caso hay dos helicópteros de alta montaña”, contó.

En este sentido, detalló que la primera complicación con la que se encuentran, en este caso, es el acceso al lugar. “Es muy largo tiene 24 kilómetros desde la ruta 51, hay que llegar por medio de la Quebrada, por Alfarcito. Hay que entrar a pie, mula o caballo. Se hace un día de entrada y un día de salida fácil”, dijo.

Esa misma distancia es que también trae problemas a la hora de la logística, de la carga que deben llevar las personas que participan de la búsqueda, ya sea víveres, carpas y hasta un tubo de oxígeno.

“Allá el tema está que hay una diferencia de nivel, desde Alfarcito hasta un Abra que hay que pasar hasta luego bajar hasta la casa de 1600 metros. Después una vez en la casa, la zona donde se encontraron elementos del muchacho, está en los 4800 metros de altura. Es lo máximo que llegan con los caballos ellos también, ahí es donde encontraron la montura. Para arriba el filo de los cerros está en los 5100 y hay un pico de 5500”, indicó.

Sobre el terreno, subrayó que es una zona muy difícil y ventosa, es muy empinado, tiene piedras y lajas que se deslizan fácilmente y dificultan el caminar. “Los senderos no están marcados. Hay esa dificultad que es fisiológica por una parte de la gente que vaya. La gente de ahí está aclimatada, se acostumbra a subir y bajar los cerros, pero el que vaya de acá de Salta está subiendo de 1200 metros a 4000. Eso no lo aguanta cualquier cuerpo. La logística y la distancia hace que uno esté allá sea de una semana, 5 días por lo menos”.

En relación a los parámetros que se toman en cuenta, aseguró que la primera medida que se toma en cualquier búsqueda, es cerrar las posibles entradas y salidas de la zona. “Puede haber pasado que haya salido, porque la zona es muy pero muy grande, gigantesca y hay muchas entradas y salidas por todos lados, cualquier cantidad de puestos, casas familiares, otras están vacías, la cantidad de días puede dar para salir. Por eso hay muchas hipótesis”.

Otro inconveniente, no menor, son las comunicaciones. La ventaja que tiene este caso es que la casa de la familia de David tiene Wi Fi. “La comunicación por celular es viable solo desde la casa, si se van ya hay que esperar hasta la tarde que vuelvan para saber que pasó. Y cuando se van de la casa no tenemos comunicación hasta que lleguen a algún lugar con Internet”.

Finalmente, explicó que el cese de la búsqueda lo determina únicamente un fiscal. “Es la única forma de cortar algo, más allá de declaraciones que puedan hacer los familiares, independientemente de eso, la parte legal es la que tiene prioridad”, concluyó.