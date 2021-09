Juicio contra Lautaro Teruel: “Tenemos pruebas suficientes como para lograr una condena”

Así lo manifestó a InformateSalta el abogado querellante Sebastián Flores Giralt, quien ejerce la representación de una de las denunciantes en la causa donde además de Lautaro Teruel, también están imputados Silvio Ezequiel Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán, por abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por dos o más personas, en 2014.

Desde el lunes, el hijo del cantante Mario Teruel, será juzgado por dos causas. En el primer caso, la denuncia fue radicada por la madre de una menor, el 13 de marzo de 2019. Los abusos habrían tenido lugar desde que la niña tenía 10 años, aprovechando que la menor frecuentaba su casa para jugar con un familiar.

La segunda causa se inició por una denuncia radicada el 24 de mayo de 2019 y la víctima dijo que el hecho tuvo lugar en enero o febrero de 2014, cuando ella tenía 19 años y fue abusada sexualmente por Teruel, en su domicilio, con la participación de Rodríguez y Farfán.

“La audiencia comenzaría el lunes las 11, ojalá no haya ningún tipo de planteos de la defensa, ningún pedido de suspensión, nosotros estamos preparados para empezar ese día. Hoy en día no hay posibilidades de ir a un juicio abreviado. El defensor de Teruel lo propuso, habló con los querellantes y los otros defensores, pero al día de hoy no hubo una confirmación, las partes estamos muy lejos, no hubo consenso, ya estamos listos para iniciar con el debate”, dijo Flores Giralt.

El abogado señaló que desde el inicio de su intervención, “tratamos de mantener a la víctima alejada de todo el proceso y proteger su integridad psicológica. "Está en Salta esperando la fecha en que le toque declarar".

La fiscalía hizo un buen trabajo, tenemos material probatorio suficiente como para lograr una condena de estas tres personas, sumando la prueba que se recolectó en la otra causa”.