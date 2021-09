Con una batería de propuestas, buscan la renovación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas

Así lo expresó Federico Mateo en el programa televisivo Sin Vueltas de InformateSalta, quien encabeza la “Agrupación Manuel Belgrano" - Lista Blanca Participación y Cambio”, que busca ganar las elecciones para obtener la mayor cantidad de cargos dentro del Directorio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

“Tengo una trayectoria en estudios contables desde el año 1999, yo llevo 22 años de aportes y afiliaciones al Consejo de Ciencias Económicas y también tengo experiencia en el sector privado, ocupé cargos en la función pública, 13 años en la AFIP, en Córdoba, Buenos Aires y en Salta”, dijo.

De acuerdo a lo que señaló Mateo, “hace 17 años y un poquito más también de que no se conforman más listas que la oficial, así que decidimos armar una agrupación nueva. "El matriculado debe tomar conciencia que no es viable para ninguna institución, se está viendo en todas las cajas de otras profesiones, médicos abogados, arquitectos que al no involucrarse, obviamente las cosas empiezan bien y no termina tan bien”.

La compañera de fórmula de Mateo, María Lía Herrero, se manifestó expectante de cara a las elecciones del 30 de septiembre. “Es todo nuevo para mí, yo siempre estuve en la parte privada, 33 años ejerciendo la profesión, siempre en el nivel privado y la verdad que de golpe me surgió esa inquietud conversando con muchas profesionales”.

La mujer destacó la necesidad de que “haya transparencia, reglas claras, y asumió el compromiso de eficientizar los gastos. "Hay que ver bien en qué se invierte, en que se gasta, la priorización, uno viene con la cabeza preparada en forma privada entonces creo que puedo aportar eso, otra visión quizás”, dijo.

Los candidatos se comprometieron a “apoyar a los nuevos profesionales". "Tenemos la idea de que se equipen en los estudios, darles quizás un lugar en el edificio que tenemos para que puedan iniciar ellos, a trabajar, financiarlos, acompañarlos, escucharlos y asesorarlos. Vamos a hacer una mixtura interesante y se van a discutir muy buenas propuestas con altura”.

En este sentido, Mateo explicó que para enfocar los objetivos, segmentaron la vida profesional en tres etapas, desde el inicio de la profesión, con el joven profesional que tiene esa necesidad de insertarse en el campo laboral, y ahí generar una comisión de ayuda y seguimiento. Hay que incentivar la actividad privada, es lo que genera la verdadera riqueza, y la recaudación".

También enfatizaron en que el profesional necesita su vivienda. "Tuvimos reuniones con autoridades del IPV, para propiciar un programa de inserción a la primera vivienda del contador, después de haber transcurrido 3 o 4 años de inserción, considerando que está lanzado a su actividad para hacer su primer vivienda con las facilidades que puede dar".

Por último, sostuvo que en la etapa final hay que fortalecer La Caja generando más recursos desde el Consejo hacia La Caja. "Somos el mismo padrón de matriculados que sostiene ambos independientemente de que sean dos entidades civiles distintas están sostenidas por los mismos profesionales”, concluyó.