Marchas y piquetes: "No está bien que corten, que impidan transitar"

Por estos días los salteños no dudaron en ocultar el hartazgo que tienen ante los múltiples cortes de calles y movilizaciones que se están registrando, cada vez más a diario y que causan decenas de inconvenientes, problemas, desvíos, tránsito colapsado, negocios sin abrir, entre tantos otros perjuicios.

Junto a las voces que se manifestaron en contra de estas situaciones, el coordinador de Relaciones Políticas, Pablo Outes, aseguró que hace más de 30 días mantienen diálogo con referentes de organizaciones quienes no están de acuerdo en el manejo de las políticas alimentarios del Ministerio de Desarrollo Social y por esa razón generan un reclamo que “estaría rozando el marco de lo ilegal”.

Quien habló ahora del tema fue la ministra de esa cartera, Verónica Figueroa, quien apuntó sobre todo a las complicaciones que tales marchas generan llamando a no complicar la libre circulación de los salteños.

“Nosotros tenemos un diálogo permanente, que las agrupaciones o distintos frentes estén tomando estas medidas de hacer cortes de calles, marchando en algunos casos, tiene que ver con reclamos de muchas áreas”, aseveró primeramente.

También reflexión que en una situación de crisis socioeconómica como la que tenemos en estos momento en el país, “los reclamos son muchos y las necesidades son inmensas”. No obstante enfatizó que en ese diálogo que tienen con los referentes de las agrupaciones es “que no está bien que corten, que impidan que las personas transiten libremente, es un derecho de todas las personas y ciudadanos, no podemos dejar de verlo y plantearlo de esa manera”, sentenció.

Apuntando a que “la Justicia también tiene que actuar”, Figueroa subrayó que el diálogo de Desarrollo Social está abierto, siempre lo estuvo y la demanda de alimento siempre va a existir porque "estamos en esta postpandemia, en una situación de pobreza que se ha profundizado”.

La ministra habló igualmente del reclamo de la falta de provisiones que se hacen aclarando que desde el Gobierno deben tener registro exacto de los fondos, por eso “debemos pedir transparencia y trazabilidad, muchas veces las ayudas se demoran porque si no tenemos la rendiciones, no podemos volver a entregar, así debe ser y son pocas las agrupaciones demoradas o sin rendir”, explicó para concluir por Canal 9 Multivisión.