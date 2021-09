Outes, sobre los cortes: “No me parece razonable que no haya intervenido nadie”

Más de 10 horas de caos y cortes vehiculares se adueñaron ayer de la zona céntrica. Con la intención de visibilizar su reclamo hasta las últimas consecuencias, cientos de manifestantes de distintos movimientos sociales se agruparon inicialmente sobre San Martín y Pellegrini para llevar adelante su reclamo dirigido al Gobierno provincial. Hubo demoras y desvíos de colectivos, niños desorientados a la salida del colegio, bocinazos e insultos a viva voz, hasta pasadas las 17.30 hs.

En este sentido, desde el Gobierno Provincial, el coordinador de Enlace y Relaciones Políticas de la Gobernación, Pablo Outes, aseguró que hace más de 30 días mantienen diálogo con referentes de organizaciones quienes no están de acuerdo en el manejo de las políticas alimentarios del Ministerio de Desarrollo Social y por esa razón generan un reclamo que “estaría rozando el marco de lo ilegal”, según indicó en FM Aries.

“Sí existe diálogo pero también hay posiciones totalmente distintas”

Outes insistió en recuperar el marco de respeto. A su vez, el funcionario provincial consideró que hay intencionalidad política por parte de algunas organizaciones.

Planes sociales, asignaciones alimentarias, comedores comunitarios son algunos de los puntos de conflicto que manifiesta Outes respecto al reclamo de las organizaciones.

Más allá de la resolución que aspiran tener, Outes criticó la inacción de la Justicia Federal y Provincial, quienes tienen su marco de acción y “lo tienen que ejercer porque si no están al vicio” haciendo que todo quede relegado a lo político.“No me parece razonable que esté todo cortado y no haya intervenido nadie en tantas horas”, expresó.

Adelantó que mantendrá diálogo con la gente del Ministerio Público porque quiere que alguien le diga “si esto es normal o si tenemos que venir y sacar un palo para resolver estas cuestiones”.