Habló el padre del comisario Pistán: "No siento bronca ni rencor, dejo todo en manos de la Justicia"

Salta no sale de la conmoción por el fallecimiento de Manuel Pistán, integrante de la policía quien murió luego de ser atacado durante un operativo en El Galpón y quien fuera ascendido a comisario post-mortem durante su último adiós.

En medio de las repercusiones del caso, el dolor de la comunidad por lo ocurrido y las investigaciones de lo ocurrido, quien habló fue el padre del comisario Pistán, Simón, quien recordó con mucho cariño a su hijo destacando su compromiso, como también el de toda su familia con la fuerza policial.

Sobre la muerte del comisario, Simón consideró que es un momento difícil pero busca sobreponerse a muchas cosas del momento. “Podemos hablar cosas lindas o feas de la institución, yo de mi hijo tengo que hablar maravillas, la institución me permitió llegar a donde me había propuesto llegar y donde él siguió mis pasos”, comentó primeramente en el programa Agenda Abierta por el canal Somos Salta.

También se refirió a los atacantes que le causaron la muerte a su hijo y aseguró que no les guarda rencor. "No siento bronca, no siento rencor, soy un ser humano, y como él, tengo un alma, un espíritu bondadoso, no tiene sentido hacerse problema, renegar por alguien que debe tener su problema y sabrá uno por qué reaccionó así, dejo en manos de quiénes se tienen que ocupar de hacer las cosas como corresponden”.

A esto contó que otros de sus hijos están en la fuerza, como así que tras lo ocurrido con Manuel, otra hija y su nieto decidieron anotarse para empezar la carrera. “Tengo cinco hijos, 3 son los que han seguido (la carrera policial), tengo dos hijas que decidieron no seguir la policía pero después de lo que pasó, una se inscribió, ella estaba estudiando criminalística y esta decisión la venía masticando”, contó.

“Mi nieto, junto con mi hija, ya habían juntado la documentación y él también se inscribió ayer (por el lunes), también quiere ser policía, agente”.

Ya sobre su hijo, Simón destacó lo mejor de él como de su esfuerzo y dedicación. “Mi hijo ingresó a la fuerza sabiendo de las problemáticas de la función policial, tengo que sobreponerme a lo que ocurrió porque entiendo que uno abraza esta carrera, él justamente antes de ser oficial era enfermero profesional, un día me dijo ‘quiero ingresar a la escuela’, me dijo que quería ser oficial”, rememoró.

Por último y sobre la donación de sus órganos, contó que fue algo que acordó toda la familia. “Fue como si alguien de arriba nos lo diría, nos miramos todos y dijimos que sí, él salvó una vida cuando era subayudante y obtuvo una medalla de plata”, enfatizó el padre del comisario quien con sus órganos salvó a otras vidas.

