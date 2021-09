Vallado anti-manteros: “Las veredas son públicas, los comerciantes violan la ley al poner vallas”

Así lo manifestó el secretario general del Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina Seccional Salta (SIVARA), Jorge Pampero, quien expresó su malestar ante la actitud de los comerciantes que colocaron vallas para evitar la instalación de vendedores ambulantes y manteros.

“Las veredas son públicas, la administración de ese espacio le pertenece al municipio, los comerciantes están violando la ley a poner las vallas. Los comerciantes no quieren dialogar con nosotros. Hemos pedido al municipio de que trate de llevarnos a una reunión, un foro de la economía provincial donde estemos juntos la cámara de comercio, los comerciantes, los vendedores ambulantes, que se tomen decisiones con el pueblo”, dijo en InformateSalta.

Pampero aseguró que ellos no se encargarán de correr las vallas. “Sabemos que el gobierno provincial no tiene tanto cuidado en la entrada de mercadería ilegal, sabemos que también le ponen muchas trabas a los comerciantes con el tema de Rentas, hay comerciantes muy perjudicados. Nosotros le encontramos la razón a los comerciantes, pero somos gente que no tenemos el capital para poder poner un negocio por eso estamos en la calle por la falta de políticas sociales”.

Respecto al diálogo con el municipio, el titular de SIVARA dijo que “hace una semana nos hemos reunido con autoridades de la municipalidad, pero siempre queda en la nada, veníamos tratando de solucionar el tema con Gambeta cuando era jefe de gabinete, pero después cambiaron las autoridades y tenemos que volver a empezar de cero, no llegamos a nada nunca”.

El vendedor ambulante señaló que “el trabajo autogestionado es nuestra prioridad, les pedimos a la gente que pone piedras en el camino que nos sentemos a dialogar y lleguemos a organizar mejor las calles y el espacio público porque nos pertenecen a todos, todos pagamos impuestos. Estamos viendo los efectos de un gobierno derechista, con instala la persecución, el ninguneo, la represión, la estigmatización, la difamación y la apología al fascismo, así crece la desigualdad”.

Respecto a la posibilidad de ser trasladados hacia un espacio fijo, Pampero dijo que apoyarían el proyecto de traslado hacia la terminal o el paseo de los poetas, “sería lindo que se haga realidad, necesitamos un espacio pero tiene que ser consensuado”.