SAETA no descarta un nuevo aumento en el boleto de colectivo

Los usuarios del transporte público de pasajeros podrían tener en los próximos meses un nuevo incremento en el precio del boleto. Si bien desde la empresa SAETA aún no confirmaron nada, tampoco pudieron desmentir que ello no vaya a ocurrir.

Al respecto, el presidente del directorio, Claudio Mohr, aseguró a Multivisión Federal que no es un tema que hayan venido pensando pero que tampoco puede descartarlo, teniendo en cuenta el contexto actual. “El proceso inflacionario de este país, los costos operativos que tiene el sistema de transporte de todo el país, se manejan con valores de mercado entonces nosotros tenemos que respetar cierta proximidad en esos valores”, dijo.

En este sentido, aseguró que desde la empresa hacen el mayor esfuerzo para que los pasajeros no sufran un nuevo golpe al bolsillo. “Cuando debamos plantearlo lo voy a plantear personalmente con toda la claridad del mundo y explicando porque tiene que ser. En este momento no, pero no podemos descartarlo”, expresó.

Cabe recordar que el último aumento se dio en marzo de este año, cuando el boleto común pasó de costar $25 a $32. El importe se encontraba congelado desde el 2019.