Escándalo del IFE: sobreseyeron a 8 concejales involucrados

La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta sobreseyó a ocho concejales que eran investigados por tentativa de defraudación a la Administración Pública en el marco de actuaciones iniciadas por el cobro indebido del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). La decisión adoptada será recurrida por el titular del Área No Penal de la Unidad Fiscal Federal Salta, Ricardo Toranzos, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En la audiencia del lunes, tras una hora de deliberación, los jueces Santiago French, Ernesto Solá y Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, revocaron lo resuelto por sus colegas de la Sala II y sobreseyeron a los ocho concejales. Para así proceder, destacaron el desinterés de la ANSES en denunciar lo ocurrido y constituirse como querellante en el proceso, como también la falla en los mecanismos de control.

“El caso no se trata de una cuestión de estándar probatorio, pues aquí lo que se discute son premisas jurídicas. La decisión del juez Bavio no pasó por la cuestión probatoria, por lo que su fallo no fue prematuro como lo entendió la Sala II”, explicó el juez French, y agregó que “es un tema de adecuación legal, no hay peso de prueba, no hay análisis de prueba, solamente análisis de la premisa jurídica de la fiscalía. No vemos ningún sentido práctico de utilidad y menos de garantías para posponer esta discusión”.

En este caso, los concejales que fueron absueltos son Raúl Arroyo de Salvador Mazza; Guillermo Fernando Gutiérrez de Las Lajitas; Maribel Jimena López de Santa Victoria Este; Hugo Ramón Luna Castro de Cachi; Carlos Eduardo Sánchez de El Potrero; Claudia Elizabeth Subelza de Salvador Mazza y María Ester Valdiviezo de Salvador Mazza.

Además, completa la lista Guillermo Sebastián Aleman de Aguaray, quien además es el intendente electo del mismo municipio, luego de la intervención.